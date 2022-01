Les institucions catalanes i internacionals van assumir abans de l'esclat de la pandèmia la situació d'emergència climàtica. L'aturada forçosa de l'activitat mundial no va suposar, en cap cas, un respir per al planeta. L'últim informe de l'IPCC considera que els danys ja són irreversibles però, al mateix temps, assenyala que una reducció dràstica de les emissions podria fer possible complir els objectius de l'Acord de París. Quins són els escenaris climàtics més plausibles per al 2050? Realment estan augmentant els fenòmens meteorològics extrems? Què podem fer individualment i col·lectivament per mitigar l'impacte del canvi climàtic?

Manola Brunet Directora del Centre de Canvi Climàtic (C3) de la URV i presidenta de la Comissió de Climatologia de l'Organització Meteorològica Mundial ENTREVISTA BIOGRAFIA Manola Brunet India (Carinyena, 1955)



Catedràtica del Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i directora del Centre de Canvi Climàtic (C3) de la mateixa universitat. És una experta internacional a les àrees de la reconstrucció instrumental i anàlisi del clima. En aquest sentit, des del 2018, lidera la Comissió de Climatologia de l'Organització Meteorològica Mundial, sent la primera presidenta en 90 anys d'història. També és professora visitant de la Climatic Research Unit de la Universitat d'East Anglia, a la ciutat anglesa de Norwich. El 2021 l'Ajuntament de Tarragona la va nomenar filla adoptiva de la ciutat. Arnau Queralt Ambientòleg i director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya ENTREVISTA BIOGRAFIA Arnau Queralt i Bassa (Granollers, 1975)



Ambientòleg –segona promoció al nostre país-, màster en Gestió Pública i diplomat en Afers Europeus. Des del 2011 és director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya (CADS) i des del 2015 presideix la Xarxa Europea de Consells Assessors en Medi Ambient i Desenvolupament Sostenible (EEAC). Entre altres càrrecs, va ser president del Col·legi d'Ambientòlegs (COAMB). Gisela Torrents Ambientòloga i experta en emergència climàtica ENTREVISTA BIOGRAFIA Gisela Torrents Monegal (Tarragona, 1994)



Ambientòloga i experta en emergència climàtica. Té un postgrau en Diplomàcia del Canvi Climàtic i Negociacions Internacionals i, actualment, cursa un màster sobre Gestió del Carboni a la Universitat d'Edimburg. Ha participat com a observadora internacional, des de 2016, en les negociacions contra el canvi climàtic de les Nacions Unides (UNFCCC) com a part de la delegació de l'UPC, entre altres entitats. Té experiència com a consultora internacional en crisi climàtica i economia sostenible i, recentment, s'ha incorporat com a tècnica en justícia climàtica i drets ambientals a l'Observatori DESC. Arnau Urgell Periodista de NacióDigital

(Moderador) BIOGRAFIA Arnau Urgell i Vidal (Barcelona, 1982)



Periodista i llicenciat en Ciències Ambientals. Treballa a NacióDigital des del 2007, on ha desenvolupat diverses tasques tant a l'edició nacional com a les edicions locals. També col·labora en revistes com Descobrir i Arrels, i anteriorment ho ha fet a Sostenible, Les Garrotxes i l'Anuari Territorial de Catalunya, entre altres. Ha coordinat el llibre Els guardians de l'aigua.