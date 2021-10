Maria Sisternas

Arquitecta experta en transformació urbana.

CEO de Mediaurban

Maria Sisternas Tusell (Barcelona, 1981)



Arquitecta per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB) i màster en Disseny Urbà i Ciències Socials per la London School of Economics. Entre 2010 i 2015, va ser directora de projectes d’Hàbitat Urbà de l’Ajuntament de Barcelona. Actualment és responsable de Mediaurban, l'Agència de Continguts Urbans del Grup Mediapro. Redacten projectes d'arquitectura per a habitatges socials, participen en la redacció de diversos treballs urbanístics i desenvolupen solucions innovadores per a ciutats i organitzacions en matèria urbana.