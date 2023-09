​Paula Valls: «El nou disc que publicaré és el viatge de la meva recuperació»

Concert al Mercat de Música Viva de Vic

La cantant osonenca, autora de l'EP Black and white (RGB, 2016) i del disc I am (Satélite K, 2018), feia uns anys que estava allunyada dels escenaris i del món de la. Després del confinament li van diagnosticari va necessitar apartar-se, com explica, per recuperar-se. Ara, cinc anys després del seu darrer disc, torna amb, que presentarà aquest dijous al Mercat de Música Viva de Vic en concert. En una entrevista amb l'ACN, explica que a l'àlbum Començar de nou, que sortirà a finals d'octubre de la mà també de Satélite K , parla del que va viure:. Considera que és un disc que pot ajudar a moltes persones que han passat pel mateix.De moment, Valls ha avançat del seu nou disc, el primer que fa en, els temes És estrany' i Començar de nou. Assenyala que el primer és una cançó "molt divertida, ballable amb un punt més mainstream, però el disc en general té un altre color", assegura. La cançó ha aparegut en un context com a, però en el context del disc representa "un descans de tota la vomitada de les coses que hi ha a l'àlbum. El disc és bastant plantofada i és dur a nivell de lletres i de com està explicat".El tercer projecte discogràfic ési gira al voltant de la idea de, i més en concret del viatge d'una. Les cançons de l'àlbum, expressa, estan ordenades en aquest sentit.La compositora confessa que va estar un temps molt allunyada dels escenaris i va parar de fer concerts. Per contracte i per calendari seu, havia de treure un disc l'any, però això no va passar perquè després delli van diagnosticar anorèxia. "Vaig necessitar apartar-me per recuperar-me i vaig deixar de fer música, no en podia fer ni en podia escoltar, però quan vaig començar a estar millor em vaig anar reenganxant i tot va venir sol".Assegura que va dir que no es recuperaria fins que tragués el disc i realment va ser així. Valls admet que emocionalment el disc li toca molt.Al disc, Valls parla de la seva experiència. Al principi pensava que tot el que vivia era només seu i que ho vivia en, però després es va adonar que molta gent passa pel mateix: "Si m'he atrevit a explicar-ho és perquè vaig tenir moltes companyes a la recuperació que passaven pel mateix i ho estic fent per totes nosaltres". "Al disc hi ha molta, però tota l'estona hi ha el recordatori de la llum perquè al final parlo d'una recuperació".Valls actuarà aquesta nit al Teatre R. Montanyà,. Al concert tocarà amb banda i, tot i que no interpretaran el disc en l'ordre en el qual sortirà publicat, serà pensat perquè la gent pugui entendre aquest el viatge del qual parla. "Som conscients que la gent no haurà escoltat les cançons i la idea és ajudar-los a entendre per on he passat i el missatge i l'objectiu és que la gent pugui fer aquest viatge".