Un veí de Vic anirà a judici per una denúncia del candidat del PP a la ciutat durant la campanya electoral

L'altra versió

Campanya de suport: parada solidària, concert i concentració.

Unanirà ael pròxim 26 de setembre per unaa l'alcaldia de la ciutat,, perdurant la passadade les municipals.Els fets van tenir lloc el, quan Ferran compartia a les xarxes socials un vídeo en què es veu com el denunciat arrenca un cartell del candidat acabat de penjar després de l'encreuament de paraules entre els diferents implicats. L'alcaldable del PP denunciava públicament els fets amb un missatge que deia:Un individu ens acaba d'intentar agredir mentre penjàvem cartells. Les seves amenaces i coaccions no ens aturaran". Unes imatges que van provocara les xarxes, així com la reacció de personalitats properes a la formació.La versió del denunciat i de Pigot Negre, el grup que dona suport al jove denunciat, és molt diferent, i així ho evidencien en un: "L'únic que va fer va ser advertir al candidat del PP que no s'esforcés a penjar aquell cartell allà, davant d'un bar conegut perquè hi sovinteja la gent jove de la ciutat, la qual està a les antípodes de la seva ideologia", detallen. "Ell va dir el que pensava, el que era obvi i el que, fins i tot, era d'educació, cap a algú que no entén ni de maneres, ni de vergonyes, ni de veritats. Que els cartells del PP, en certs llocs de la ciutat, no durarien mai ni cinc minuts", i afegeixen que, per aquest motiu, li va proposar "que se n'anés a una altra banda i el cartell potser li duraria una mica més". Segons aquesta versió, el cap de llista popularAquest dimecres s'ha donat a conèixer una, liderada per Pigot Negre juntament amb altres grups com Alerta Solidària. Consideren quei que és un exemple més "de repressió de l'espanyolisme" al moviment independentista., manifesten els portaveus del grup.En el marc de la campanya, aquest dissabte –i coincidint amb el Mercat de Música Viva - hi haurà una"per recaptar diners" per la defensa del jove independentista veí de Vic i undel grup Rostolls Salvatges, a les 22:30 hores a la rambla Sant Domènec, davant del bar La Tortuga. D'altra banda, el mateix dia del–el dimarts 26 de setembre- s'ha convocat unadavant dels Jutjats de Vic.