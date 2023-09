Marc Parrot explorarà les «fronteres d'un concert convencional» al Mercat de Música Viva de Vic

Gira

El cantant i compositorno para. Actualment té sobre la taula dos grans projectes. Un és enregistrar i publicar versions de les seves pròpies cançons amb un músic col·laborador i un altre tirar endavant un espectacle que fa un recorregut cronològic dels seus, amb una posada en escena, explica en declaracions a l'ACN, que "explora les fronteres d'un concert convencional". Parrot oferirà un tast d'aquest espectacle aquest dijous al. A vegades, explica, l'actuació se situa més en el terreny de la performance amb algunes cançons que no pas una interpretació de concert convencional, però en altres és un unplagged.Parrot està duent a terme un projecte que té. Una té un vessant d'enregistraments en àudio i en vídeo amb la col·laboració d'algun músic que ha tingut alguna relació amb ell o que simplement hi ha una admiració. "Convido aquesta persona i ens posem el repte de fer una versió almenys en un dia i ho enregistrem en, sense retocar res, amb micròfons teatrals, intentant que l'aspecte tècnic no interfereixi i que sigui una trobada lúdica". D'aquest forma, assenyala, les seves cançons agafen un altre caràcter segons el col·laborador i això fa que es puguin reviure els temes des d'un altre punt de vista.Parrot confessa que deixa que el col·laborador prengui la iniciativa de la versió.. Per això, la proposta es diu Turisme per la memòria i acabarà en un disc que sortirà a inicis del. De moment, ha publicat les cançons "Dentro del armario" amb; "Misteriosament feliç", amb; "Terriblement blanc", amb; "Als núvols" amb, i "Quiero ser silvestre" ambLa segona part de la proposta és el. Parrot confessa que ha passat per moltes fases, però ha pres la decisió de fer un espectacle diferent del que s'acostuma a fer: "He pensat en un espectacle que tingui una dramatúrgia per si sol i que explora les fronteres d'un concert convencional". A l'actuació hi ha tota una part important d'. El concert s'articula envers duesque es retroprojecten i "fan molt de joc, es mouen i poden tenir funcions arquitectòniques perquè defineixen l'espai", diu.L'espectacle, apunta, té una dramatúrgia amb aquest recorregut cronològic de la seva trajectòria, on Parrot presentaràfetes per ell de les seves cançons. A vegades, explica, està més en el terreny de la performance amb algunes cançons que no pas una interpretació de concert convencional, però en altres és un unplagged."Com a artista no és que m'interessi contemplar el que ja he fet, sinó que estic en un moment en el qual vaig pensar que era boa partir d'aquest material sense deixar de pensar que el més interessant està per fer", indica.Al, oferirà una actuació de tres quarts d'hora i serà un tast, però es podrà llegir quin és l'esperit que hi ha el darrere del projecte. Més endavant, afegeix, tenen previst enregistrar-ho i ampliar el format.