​Xavi Lloses estrena al MMVV una experiència sonora immersiva inspirada en els estornells

El pianista, compositor i productor musicalha estrenat aquest dimecres al Mercat de Música Viva de Vic el seu darrer projecte, Estornells sonors, on proposa una experiència immersiva sonora. Es tracta d'que vincula laamb ladels telèfons mòbils.L'artista ha explicat a l'ACN que ha volgut trencar l'experiència sonora del format convencional de concert a què està acostumat el públic amb una sala dissenyada específicament amb llums i ombres i l'ajuda d'unades d'on enviar instruccions i sons a cada espectador., detalla. En algun moment de l'espectacle, a més,i ho deixa obert a les diferents interpretacions. "M'ha encantat que cadascú ho interpreta a la seva manera, però tots sincronitzen uns moviments", ha explicat moments després de finalitzar el muntatge.La idea va sorgir en un viatge en metro en el qual va coincidir amb uns joves amb el mòbil "escoltant la música a tot drap". Allà va ser quan es va preguntar què passaria si pogués sincronitzar tots els mòbils del vagó i enviar pistes sonores diferents a cadascú perL'altra gran font d'inspiració han estat els. Per a Lloses, a banda de ser uns "grans cantadors i xiulaires del cel" també destaquen per unesque no han assajat mai i que ens deixen embadalits". El muntatge, per tant, beu d'aquesta habilitat dels ocells i ho trasllada a l'escena: "Jo envio instruccions i, sense que els espectadors ho hagin assajat, fan una coreografia i alhora sonen els telèfons"., de Giggin, s'han encarregat de programar l'aplicació web. El disseny de llums, obra d', completen els ingredients per aconseguir una experiència immersiva.Aquest dimecres ha estat el primer cop que Xavi Lloses ho provava amb públic i el resultat ha sigut molt positiu:Aquesta és una de lesen què ha participat el mateix MMVV. En aquest cas, en col·laboració amb eli el suport d'. Durant aquest dimecres s'han programaton poden participar unes 25 persones.