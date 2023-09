​Vic i Torelló comencen aquest setembre les primeres escoles de salut

A partir d'aquest setembre,tindran les primeres, un cicle deimpulsades des de l'amb la finalitat de millorar elde la ciutadania i acostar l'atenció primària a la comunitat.En el cas de Vic, les sessions tindran lloc els dijous al migdia al Casal Cívic i Comunitari-La Rambla, i estan adreçades a personesque vulguin millorar la seva forma física, l'autonomia i la. La primera xerrada serà el pròxim 21 de setembre amb la participació dela referent de benestar emocional, que parlarà sobre com afrontar l'estrès i l'ansietat; el 19 d'octubre, la nutricionistaexplicarà com fer una compra saludable i a llegir les etiquetes dels aliments; el 9 de novembre, la fisioterapeutatrencarà mites sobre el mal d'esquena i donarà consells posturals; el 30 de novembres es parlarà d'insomni, on es comentaran pautes per dormir millor; i finalment, el 20 de desembre es farà la sessió sobre exercici físic i salut.Pel que fa a Torelló, l'Escola de salut tindran lloc els dimarts al matí –del 19 de setembre al 19 de desembre- al Pavelló Municipal. En aquest cas, les sessions van dirigides a persones de qualsevol edat que podran escollir entre dues activitats dutes a terme per professionals de l': un taller de tècniques de relaxació i moviment corporal amb música –a càrrec de la referent de benestar-, o el taller d'exercici terapèutic amb la fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària