Manlleu preveu començar les obres de la nova comissaria de la Policia Local aquest setembre

Continuar "picant pedra" per la comissaria de Mossos

ha celebrat una nova, una trobada que comptava amb la presència dels diferents cossos policials que actuen a la capital del Ter en el marc de la qual es presentaven i analitzaven lesdurant l'últim any. Unes xifres que des de l'equip de govern i el mateix cos qualifiquen de" i d'on en destaquen, per exemple, la reducció de gairebé el 8% dels fets delictius a la ciutat, la disminució dels robatoris amb força a l'interior del domicili en un 32,8%, els robatoris amb violència i/o intimidació a l'espai públic en un -8,3% o l'accidentalitat en un -29,6%.Una Policia Local que, ben aviat, veurà com es comença a construir la, tal com explicava la regidora de Seguretat Ciutadanadurant l'atenció als mitjans de comunicació. I és que les previsions són que "la primera pedra" es posi, com a molt estirar, a finals de. D'altra banda, Bautista es mostrava "molt cauta" pel que fa a la duració de les obres, que s'haurien d'executar màxim en un any i mig.L'alcalde, insistia en el fet dei destacava "l'extraordinària" col·laboració "amb els Mossos d'Esquadra de Vic". Amb tot, recalca que "els mitjans humans i tècnics" són limitats i, per aquest motiu, continuaran reclamant la: "Seguirem en aquesta línia, serem molt pesats, la volem com més aviat millor".Un equipament que no només donaria servei a Manlleu "sinó a tot Osona Nord", i que des de l'equip de govern tenen "claríssim" que l'ubicarien, tal com explicava el batlle.