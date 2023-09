Clam de la Marxa dels Vigatans «més feminista» per la cohesió del moviment independentista

"Si no ho fem nosaltres, no ho farà ningú"

"El què li fa por a l'Estat és la força de la gent"

Joaquim Forn, acompanyat per diferents representants de l'Ajuntament de Vic. Foto: Oriol Clavera

Crits de "Visca la terra" i proclames independentistes encetaven la Marxa dels Vigatans 2023 d'aquest divendres a Vic, amb la voluntat de reivindicar els drets i les llibertats nacionals de Catalunya, celebrar la Diada i commemorar els fets de 1705 i 1714.Un acte impulsat per Òmnium Osona-Lluçanès que iniciava amb l'arribada dede persones procedents d'arreu de la comarca enmig d'una plaça Major de Vic plena de gom a gom, a ritme de tabals i batucades, a les fosques i amb espectacle de foc gràcies a la col·laboració de diferents colles de diables. Unamarcada per un toi amb la voluntat de "donar veu a la dona": "No tenim heroïnes perquè la història ha estat escrita en clau masculina", remarcaven des de l'organització.Una celebració a través de la qual també es vol demostrar "que hi ha unpendent de resoldre" i per reivindicar l': "No és una opció, és una necessitat". Lai les paraules de record per la recentment desaparegudatambé van ser presents enguany:, reivindiquen des d'Òmnium Osona-Lluçanès.Des de la plaça Major de Vic, un mar decomençava a desfilar pel nucli antic de la capital d'Osona direcció a la, escenari de l'acte central de la Marxa dels Vigatans 2023.Allà és on es va viure un dels moments més emocionants de la nit, quan centenars de persones congregades a l'emblemàtic espai van entonar a l'uníson el. Seguidament, unadels fets de 1705 i elrepresentat per la manlleuenca–la persona homenatjada d'enguany- i la jove de Santa Eulàlia de Riuprimer, un moment simbòlic en el qual. Entre els participants, una idea clara: "Si no ho fem nosaltres, no ho farà ningú".L'acte central de la 21a Marxa dels Vigatans va comptar amb la presència de la periodista. Amb un discurs contundent, posava en valor que "la història ens recorda que el que defensem avui aquí és la feina de moltes persones anònimes que van aconseguir fer un pas per defensar les nostres llibertats i els nostres drets".La vicepresidenta d'Òmnium també tenia paraules de record i admiració -entre un emocionant aplaudiment dels assistents- per a, membre de la Junta de l'entitat cultural present a l'acte:, exclamava.Al mateix temps, insistia en la necessitat dei feia una crida per tornar a omplir "els carrers i places del país", especialment durant la manifestació de l'Onze de Setembre a Barcelona d'aquest dilluns, perquè "és l'espai on demostrar, una vegada més, que hi som"., rematava.Una idea que calava entre els centenars d'assistents a la 21a Marxa dels Vigatans:, es conjuraven els uns als altres.