Prova pilota a Osona i el Lluçanès per a la reducció i revalorització dels residus industrials

Canvi de mentalitat

Una proposta pensada per a microempreses i pimes

Residus industrials. Foto: Cedida

Assessorament i sessions de treball conjunt

La Mancomunitat La Plana Creacció , els ajuntaments de Vic, Gurb i les Masies de Voltregà, el Consorci del Lluçanès i el Consell Comarcal d'Osona , amb el suport de la Diputació de Barcelona , han posat en marxa unaper a ladelsde les empreses d'Osona i el Lluçanès.El projecte, que s'allargarà fins a finals de-moment en el qual es preveu que pugui esdevenir un-, té per objectiu preparar les empreses d'acord amb la novai en compliment de la, que obliga les companyies a fer una acuradade les restes i millorar-ne laAmb aquesta prova pilot es vol sensibilitzar i assessorar ade la comarca productores de residus industrials i els seus gestors sobre la disminució i la correcta separació de les restes. El canvi de model, expliquen, pot suposar un avantatge econòmic i empresarial, ja que la majoria de les deixalles es poden revalorar, així com generarL'serà personalitzat, i s'analitzaran els fluxos de producció i les instal·lacions de cada una de les empreses perquè els residus puguin ser separats en origen amb la màxima eficiència.Moltes empreses encara gestionen els residus assimilables a-la matèria orgànica i la resta de fraccions- a través dels circuits habituals pensats per a la ciutadania. En aquesta línia, i aprofitant l'aprenentatge dels canvis i les millores que hi ha hagut en la recollida de deixalles a la comarca - la major part dels municipis han passat o estan passant a aplicar el porta a porta o sistemes de contenidors tancats intel·ligents - s'ha detectat la necessitat d'acompanyament de lesper tal que puguin sortir d'aquests circuits, així com els petits comerços i la restauració.En aquests casos, l'objectiu és aconseguir que separin aquesta tipologia de residus en origen, trobar gestors i organitzarper traslladar-los a centres de tractament especialitzats.La proposta va adreçada a microempreses de fins ai les pimes d'Osona i el Lluçanès, i es prioritzaran aquelles amb activitats industrials dels sectors majoritaris al territori -l'agroindústria i el metall-. A més, es treballarà amb els actuals gestors de residus industrials d'Osona per tal de donar a conèixer els diferents serveis que ofereixen, quins residus gestionen i detectar oportunitats de col·laboració. Aquesta tasca també facilitarà detectar les mancances del sector.Les entitats impulsores de la prova pilot, una iniciativa pionera d'àmbit comarcal, es reunien aquest dimecres amb l'equip tècnic corresponent per crear un equip de treball i organitzar l'actuació. A la trobada,, expert en la gestió de residus de l'empresa Biodiversitat , destacava la implicació voluntària de diversos agents municipals i supramunicipals, la qual cosa dona "molt valor" a la proposta., remarcava.Entre les activitats previstes hi haa diverses empreses, prèviament seleccionades des d'una base de dades, i detectarindividuals així comconjuntes. També es faran, com a mínim, dues sessions de treball amb les empreses deli s'intentarà trobar oportunitats de cooperació entre elles. Finalment, es buscaran sinergies amb l'administració en l'àmbit de la gestió dels residus municipals.L'assessorament personalitzat a empreses començarà l'octubre i, a finals del 2024, l'equip tècnic farà unadels resultats, la tipologia de model d'informe i les recomanacions a les empreses, amb la finalitat de decidir els pròxims passos a seguir.