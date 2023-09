​Els nombre d'afiliats a la Seguretat Social baixa a Osona durant l'agost

Elsvan augmentar a 36 comarques catalanes el passat mes d'agost, mentre que va disminuir en cinc, segons ha informat aquest divendres l' Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) . En total,estaven afiliats a l'agost, un 2,2% més que fa un any, però un 1,4% menys que al juliol.Els augments més destacats es van produir al(12,2%) i el(3,3%), mentre que els descensos més rellevants són els de la(-5,2%) - pels canvis d'adscripció comarcal de Torà i Biosca- i(-2,4%) –per la creació de la nova comarca del-. La resta de variacions negatives van correspondre a la(-3,2%), a l'(-2,2%) i(-0,7%).En relació amb el, el nombre d'afiliats es va reduir en. De fet, els descensos van tenir lloc en 39 comarques i a l'Aran, i va augmentar a tres comarques respecte al mes anterior. Els més destacats van ser al Pallars Sobirà (-5,5%), l'Alta Ribagorça (-4,5%) i el Baix Empordà (-4,1%), mentre que l'augment més destacat és el del Priorat (0,4%).Al conjunt de, tots els grups d'edat han augmentat el nombre d'afiliats en relació amb un any enrere, excepte el de 30 a 44 anys. Per nacionalitats, els afiliats estrangers van augmentar al conjunt de territori (8,2%). L'increment dels afiliats de nacionalitat espanyola és més discret (1,0%) i disminueix a 15 comarques i a Aran.