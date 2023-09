​La Diada 2023 a Osona: actes institucionals i populars, municipi a municipi

Tot preparat per celebrar una nova, aquest dilluns 11 de setembre. Mentre que l'acte més multitudinari tindrà lloc un any més a Barcelona amb la manifestació convocada per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) també ho té tot a punt per commemorar la data amb. A la comarca, el més participatiu, unitari i multitudinari és lad'aquest divendres 8 de setembre., els actes institucionals tindran lloc el: a partir de les 19:00 hores els membres del consistori, partits polítics, entitats i institucions de la ciutat es trobaran sota el balcó de l'Ajuntament per dirigir-se a la, a on es farà la tradicional. L'acte continuarà a la plaça Major amb el ball de l'àliga i la interpretació dels Segadors amb els grallers i timbalers de la ciutat de Vic. Per tancar la jornada, la conferència La lluita pel català a la Catalunya Nord a càrrec de l'. ( Consulta tots els detalls dels actes institucionals a Vic en aquest enllaç ).Paral·lelament, l'celebrarà la Diada al Casal Popular Boira Baixa, a, elamb sopar, un acte polític amb parlaments de les diferents organitzacions i, seguidament, concert del grup Ebri Knight. ( Tots els detalls clicant aquí ).Al llarg de la setmana, molts municipis de la comarca ja han organitzat activitats al voltant de la Diada 2023. Amb tot, el gran gruix de la programació es concentra aquest cap de setmana. A continuació,n'ha fet unels actes de la Diada tindran lloc el, a partir de les 11 hores del matí, amb els Grallers Sagals, ofrena floral a la plaça 11 de Setembre, la cantada coral amb Les Veus de Calldetenes i la ballada de sardanes. A partir de les 14:00 hores, sortida del bus direcció a la manifestació de Barcelona.l'acte institucional de la Diada Nacional serà ela la pista del Casal Francesc Macià –a partir de les 18:00 hores-, i comptarà amb l'associació sardanista 1 d'Octubre, el Cor Cantus Firmus i la col·laboració d'Arnau Casanovas.eltindrà lloc la caminada fins a la bandera situada al Bosc de Còdol per fer el canvi de l'estelada que presideix el punt més alt de la localitat. El, a la masia de Bas de Roda, ofrenes florals, poesia, música i parlaments.una lectura de poemes i esmorzar popular a la plaça 1 d'Octubre és la proposa d'Orís per commemorar la Diada, activitats que tindran lloc ela partir de les 10:00 hores del matí.eles concentren els actes de commemoració de la Diada en aquest municipi osonenc. A partir de les 9:00 hores, concentració a la plaça de la Vila per, tot seguit, pujar a Sant Marc per penjar la bandera estelada i fer un mos. A partir de les 11:00 hores a la plaça Anselm Clavé tindrà lloc l'ofrena floral i la ballada de gegants., el periodista de Catalunya Ràdio i autor del llibre Treu la galleda! El català s'enfonsa, però tu el pots salvar, Gerard López, pronunciarà una conferència al Saló Catalunya. L'endemà, eles commemorarà a Diada amb la trobada al Castell –a les 9:00 hores del matí- amb una xocolatada popular, d'hissada de l'estelada, l'ofrena floral de les institucions i entitats, la lectura del manifest, el Cant dels Segadors i Som Vilatortins, i l'actuació del duet de violoncels Gemma Dalmau i Júlia Erra.la commemoració de la Diada Nacional de Catalunya iniciarà ela les 9:00 hores a la Font de la Fresca amb la caminada popular. A partir de les 18:00 hores a la plaça Bisaura, serà el torn de l'acte institucional amb sardanes i la Cobla Canigó i berenar per a tothom.punt emblemàtic de la història de Catalunya i de la comarca, a Santa Eulàlia de Riuprimer la Diada es commemorarà aquestamb l'ofrena floral, el lliurament de la Flama del Pacte de Sant Sebastià i l'inici de la Marxa dels Vigatans.el, botifarrada popular a la plaça de la Creu i, a continuació, concert amb el grup Retro's.la commemoració de la Diada a Taradell tindrà lloc el mateixa les 11:30 hores amb l'acte institucional, en el qual intervindrà Xavier Roviró, l'alcaldessa del municipi Mercè Cabanas i representants del consistori. A partir de les 14:30 hores, sortida d'autocars de l'Espai 1 d'Octubre direcció a la manifestació unitària de Barcelona. Tots els detalls, aquí. https://www.taradell.cat/actualitat/agenda.htmlTavèrnoles: el dilluns 11 de setembre, acte commemoratiu de la Diada davant la placa del carrer de l'Església.Diada farcida d'activitats. Elpujada de l'estelada gegant al Castell, amb sortida a les 9:00 hores de la plaça Major. A continuació, a l'església del Castell, actuació de Coloma Bertran al violí i Quim Abramo a la guitarra elèctrica. D'altra banda, a les 11:30 hores a la plaça Major, inici de l'acte institucional amb la hissada de la senyera, la lectura del manifest, l'actuació de Les Dàlies i ball de gegants.des del dijous i fins al dilluns, la capital de la Vall del Ges commemora la Diada amb una agenda farcida d'activitats. Aquest, a les 16:00 hores a la plaça de la Vila, toc de campanes a sometent i sortida de la columna Josep Vila per participar en la Marxa dels Vigatans. Ela la plaça de la Vila, esmorzar popular i cercavila amb gegants, i a partir de les 11:00 hores davant del monument a Rafael de Casanova, ofrena floral i parlaments. D'altra banda, a les 13:00 hores –al carrer del Ter- sortida dels autocars direcció a la manifestació de Barcelona.