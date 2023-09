Impulsen una xarxa comunitària per facilitar la inclusió digital de tota la població de Vic

Un projecte amb vocació comunitària

viclab@vic.cat

Aquest dimecres es presentava la, una iniciativa que neix amb l'objectiu de dotar d'una dimensió, reforçar i complementar els serveis que actualment ja funcionen a la ciutat en favor de lai per combatre laentre la població. Començarà a moure l'engranatge aquest mateix setembre en el marc d'unfruit de la cooperació entre socis del-Ajuntament de Vic i Laboratori d'Innovació Social Digital de la UVic-, la, l' EAP Vic i els departaments de Cultura i Ciutadania delL'objectiu més immediat de la Xarxa és formar uncompost per persones de diferents perfils que puguin actuar deentre els membres de la seva. Per això, des de les entitats impulsores del projecte, s'organitza una primeraque començarà el pròxim 18 de setembre i que es farà les tardes de dilluns, dimecres i dijous a laD'altra banda, a partir del 15 de desembre entrarà en funcionament una la mateixa biblioteca. De fet, serà a partir de les necessitats en matèria digital que es detectin en aquest espai que es reforçaran i s'abordaran uns aspectes o altres en la formació, sempre partint d'unes competències digitals. La capacitació és gratuïta i les persones que la completin rebran una, de Vic City Lab, ha emmarcat la Xarxa en un conjunt de dinàmiques "que incorporin l'equitat digital com a posicionament estratègic per donar resposta als reptes de la transformació digital, en termes d'empoderament ciutadà". De fet, l'objectiu és més aviat el d'a la població en l'aprenentatge i l'adquisició de competències perquè en una altra ocasió siguin capaces de resoldre ambels problemes que els sorgeixin.Per la seva banda,, de l'Equip d'Atenció Primària Vic (EAP Vic) explicava durant la presentació la bretxa digital que detecten "de forma clara i evident" des del centre sanitari. No només els consulten qüestions referides a la salut, sinó també com efectuar les gestions bancàries o l'accés a plataformes digitals de l'administració o de companyies de telefonia, entre altres. En aquest sentit, ha posat en valor serveis com el de, un plataforma que un cop se'n sap fer un bon ús, es faciliten moltes gestions i es guanya en, evitant esperes, agilitzant gestions o millorant la comunicació amb els professionals sanitaris: "L'ús d'aquesta plataforma és un dret i no pot ser un eix de desigualtat", remarcava Dachs., en representació de la Comunalitat de Vic, destacava la dimensió comunitària del projecte, que alhora s'emmarca també en l'a partir de la creació de xarxes basades en la cooperació i el suport mutu o lai els drets digitals.Cusó subratllava quei el caràcter "eminentment comunitari" de la formació, amb un procés d'aprenentatge que es desenvoluparà des de l'horitzontalitat i el creixement compartit entre les persones que la seguiran.La formació s'adreça a persones més grans de 16 anys, s'articularà en 60 hores teòrico-pràctiques i 40 hores pràctiques, tal com explicava, dinamitzadora de Laboratori d'Innovació Social Digital (LISD) de la UVic.Leses poden fer fins al 12 de setembre de forma presencial cada tarda de 17 h a 19 h a l'espai veïnal El Pont (Rambla Tarradellas, 13), o bé de forma digital clicant l'enllaç que es genera amb el codi QR del cartell de la formació. També es pot demanar més informació al correu