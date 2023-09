La seguretat, una prioritat per l'equip de govern de Manlleu: «Hi continuarem invertint»

"Són dades bones"

Bautista, Rovira i Gimeno atenent els mitjans de comunicació després de la Junta Local de Seguretat de Manlleu. Foto: Irene Giménez

Aposta per l'ús de la tecnologia en matèria de seguretat

celebrava, aquest dimecres, una nova sessió de la, una trobada amb representants dels diferentsi altres agents que actuen al municipi, per presentar i valorar les dades més rellevants de l'últim any. Unes, tal com expliquen des de l'equip de govern, que reitera la seva aposta per "continuar invertint" en matèria de seguretat i per una novaa la capital del Ter.El cap de la, detallava als mitjans de comunicació algunes de lesde l'últim any -durant el període de l'agost del 2022 al juliol del 2023-, com laen un 7,8%. En aquesta línia, apuntava que a la ciutat es produeixen, una mitjana que està "per sota" si es compara amb la de la Regió Policial Central. Per tipologies penals, disminueixen els delictes contra el patrimoni, contra les persones, la seguretat viària i contra l'ordre públic, però augmenten els delictes contra la salut pública o les estafes per internet.També s'han reduït elsen un 24,1% o els robatoris amb violència i/o intimidació en un 4,3%. Pel que fa a les, se n'han efectuat 106, el 75% de les quals dutes a terme per la Policia Local, mentre que el perfil més habitual és el d'home (93,6% dels casos), major de 36 anys (42,2%) i de nacionalitat Espanyola (43,1%) i marroquina (41,3%). Continuant amb la mateixa tònica, less'han reduït un 9,5%, però els incidents i les denúncies dehan augmentat. Pel que fa a l', aquesta s'ha reduït un 29,6%, igual que els(-45,5%) o els delictes contra la(-20,5%).La regidora de Seguretat Ciutadana,, valora positivament les xifres presentades a la reunió d'aquest dimecres amb els diferents cossos de seguretat. En aquesta línia, també remarca que a la trobada "s'ha posat en relleu la feina que fa la policia de Manlleu", unes tasques que ha pogut seguir en primera persona just després d'estrenar-se com a regidora, en el marc de l'd'aquest agost.Continuar potenciant laentre els diferents cossos de seguretat a Manlleu és una de les conclusions a les quals s'arribava durant la reunió. Un treball conjunt que "no només es farà a nivell de recursos humans, sinó que d'aquí a uns mesos tindrem la nostra pròpia", explica Bautista. Un espai que, des de l'Ajuntament, han posat a disposició de la resta de policies, per exemple, "per a fer el DNI o l'expedició de passaports" perquè la ciutadania de Manlleu "no s'hagi de desplaçar".L'alcalde de Manlleu,, insisteix en el fet dei destaca "l'extraordinària" col·laboració "amb els Mossos d'Esquadra de Vic". Amb tot, recalca que "els mitjans humans i tècnics" són limitats i, per aquest motiu, l'equip de govern continuarà reclamant la nova comissaria de Mossos a Manlleu:. Rovira avança que en les pròximes reunions de la Junta Local de Seguretat, faran propostes d'espais per ubicar-hi aquest equipament.La disminució dels fets delictius a la capital del Ter és fruit d'una exhaustiva anàlisi per part dels diferents actors competents en matèria de seguretat, explica Gimeno. La posada en marxa de l', la instal·lació de càmeres en alguns punts del municipi o la incorporació de lai lasón algunes de les accions estratègiques que s'han dut a terme per "reduir la percepció d'inseguretat", a més del "treball transversal" i la cooperació amb la resta de policies.La utilització de la tecnologia també ha estat un punt d'inflació en aquest sentit, com per exemple, l'ús de. Una pràctica que la Policia Local de Manlleu ja va emprar durant la Volta Ciclista a Catalunya i que, durant alguns actes de la Festa Major de la ciutat, també s'ha utilitzat. Aquest últim, unque ha provocat divisió d'opinions entre la ciutadania, i que Bautista ha defensat: "No era una eina 100% policial sinó que també era de mobilitat. El dron podia volar de manera silenciosa i ningú s'hauria adonat de la seva presència, però en un exercici de transparència, vam apostar perquè en tot moment es visualitzés".