Gairebé 7.000 alumnes comencen «amb normalitat» el nou curs escolar a Vic

Aules "plenes"

Inici tranquil del curs escolar 2023-2024 a l'Institut de Vic. Foto: Irene Giménez

La posada a punt

400.000 euros en ajuts

El futur de l'Institut de Vic

Motxilles plenes de llibres i moltes abraçades entre companys i companyes de classe que, durant els mesos d'estiu, no s'han pogut veure. Així ha començat ela Osona i, concretament, a l', aquest dimecres 6 de setembre. D'aquesta manera, la ciutat ha recuperat la normalitat i la rutina en un any que, els diferents centres educatius de la capital de la comarca, acolliranAmb una entradaper grups, i amb elsesperant al peu del canó, és com s'han anat incorporant els joves que estudien a l'IES Vic, i amb la sorpresa de la presència dels mitjans de comunicació locals a la porta d'entrada al centre, a on també s'hi han trobat l'alcalde de Vic, la regidora d'Educaciói la regidora de Benestar i Família, remarca el batlle de la capital d'Osona, que ha volgut posar en valor "la feina de la comunitat docent i educativa" perquè. Castells ha detallat que el nou curs ha començat "amb normalitat" a la ciutat i que el consistori aposta "per cultivar, des de totes les etapes educatives, lai assolir així l'autonomia personal dels infants i joves, i desenvolupar un projecte de vida a Vic".Aprofitant el benentès, l'alcalde vigatà també ha anunciat que "en un futur", el consistori espera obrir les pistes de l'Institut de Vic a disposició del barri durant el període que el centre no s'utilitza "per disminuir la pressió als parcs i zones verdes així com disposar d'aquests espais per al lleure i l'esport". Aquesta iniciativa ja s'ha dut a terme a l'i alamb l'objectiu "d'aprofitar els patis de les escoles com a equipaments de barri".Mentre que al conjunt de Catalunya s'observa una, Vic no segueix aquest patró: "No estem en aquest punt", detalla la regidora d'Educació Elisabet Franquesa. Gairebéinicien el curs en. La regidora també afirma que s'han obert negociacions amb elper: "Encara no sabem a quins centres serà necessari" malgrat que "els dos nivells més alts" pel que fa a nombre d'alumnes sónA les, també s'han omplert les places, deixant-ne lliures vuit "per a nadons de 0 anys que han nascut recentment i encara no s'han d'escolaritzar". El mateix passa a l'Espai Familiar i amb totes les propostes que s'hi ofereixen.Pel que fa alscompartits amb l'Institut de Vic, les quatre modalitats que s'ofereixen també s'han omplert i. En aquest sentit, Franquesa explica que s'estan derivant alumnes a la resta de centres d'Osona potenciant "la mirada de la formació postobligatòria comarcal".D'altra banda, aquest dijous hi haurà unaper adjudicar places a nens i nenes "que han arribat a la ciutat durant els últims dies".Durant el període de les vacances d'estiu s'aprofita per a posar a punt els centres educatius. En aquesta línia, a la capital d'Osona s'hande nou unes 24 aules, s'hani repassat els patis i espais exteriors.Lesmés importants es concentren a l', unes actuacions que finança el Departament d'Educació i que es coordinen conjuntament amb l'Ajuntament: "Es tracta d'una ampliació de l'espai del menjador i que comporta també l'ampliació d'un parell d'aules. Són unes obres importants, s'hi haurà de conviure durant el primer trimestre", afegeix Franquesa.Pel que fa als, en aquesta ocasió se n'han habilitat pels batxillerats a l', un centre "amb molta demanda".El passat mes de març el consistori vigatà anunciava unaadreçats a famílies amb infants i adolescents d'entre 3 i 17 anys. El propòsit d'aquesta partida, dotada amb-van dels 90 euros fins als 250 euros per infant- i apel·lant a laciutadana, era finançar part de lesi d'El resultat ha estat que uness'han descarregat l'aplicació mòbil per accedir-hi, explica la regidora de Benestar i Família, qui admet que "hem aconseguit l'objectiu". Des de l'Ajuntament apunten que es vol arribar a famílies treballadores i que s'ha premiat "a les que tenen més despeses amb temes de conciliació". Aquest fet, ha suposat que elhagi variat.En aquest sentit, la regidora subratlla que totes les famílies que van demanar l'ajut en disposen "des de la setmana passada" i admet que anticipar els diners, però que, a final d'any, se'n farà balanç. "L'objectiu és tenir una ciutatperquè tots els infants i joves tinguin les mateixes", apunta.Per la seva banda, Albert Castells remarca que l'administració no té uninfinit i que aquest programa d'ajuts "neix de l'esforç de tota la ciutadania amb el pagament d'impostos. Com a equip de govern estem preocupats per fer-ho racional i just, i arribar així a qui realment ho necessita".La trobada per valorar l'inici del curs escolar davant de l'no ha estat casual. El passat desembre, sortia a la llum que el Departament d'Educació estudiava la possibilitat de deixar d'impartir-hi ESO i Batxillerat , mentre que el claustre de professors afirmava que la decisió "estava més avançada". Amb tot, unes setmanes després de la polèmica s'anunciava que el centre mantindria aquests estudis pel curs 2023-2024 , malgrat tot apunta que l'aposta de futur és que aquest en aquest espai s'hi centralitzi l'oferta dede la ciutat.En aquesta línia també s'ha pronunciat la regidora d'Educació, per a qui "un dels reptes" d'aquest mandat és: "Ho farem conjuntament amb la comunitat educativa i el Departament. Des de l'Ajuntament hi donarem suport", explica tot afegint queTot apunta, doncs, que la voluntat és convertir l'IES Vic en, és el futur, el camí que marca Europa. L'ESO i el Batxillerat s'han de desplaçar en algun altre punt". Franquesa també remarca que "qui ha de fer l'aposta" és Educació: "L'any passat ja van sonar campanes i volem que la consellera ens vingui a visitar per explicar-li el nostre projecte i perquè pugui conèixer la realitat de la ciutat".