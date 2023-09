La Policia Local de Manlleu realitza inspeccions en matèria de consum a les oficines d'entitats bancàries

Al llarg de l'agost, agents de lahan visitat les oficines de les quatredel municipi per dur a termeen matèria dei amb la finalitat de garantir que les empreses compleixin amb lade protecció dels interessos generals de la persona consumidora.D'aquesta manera, durant el transcurs de les actuacions s'han detectat, com la manca de cartells informatius de la disponibilitat de fulls de reclamació –amb una sanció que pot arribar fins als 10.000 euros-, i, com l'incompliment de les disposicions que regulen la informació i la publicitat dels preus dels béns i serveis que han de tenir a disposició dels clients degudament actualitzats, així com les comissions i els interessos aplicats pels serveis prestats –una sanció amb un cost econòmic d'entre 10.001 i 100.000 euros-.Les inspeccions, tal com expliquen des de l', es realitzen en el marc deldefinit en l'àmbit de la policia administrativa. El consistori també ha informat que, durant els pròxims dies, se'n duran a terme més, tant en l'àmbit del consum com del treball, en establiments de venda de productes alimentaris, de restauració i de serveis.