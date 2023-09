​«El foraster» de TV3 visitarà per primera vegada la nova comarca del Lluçanès

Un dels programes més estimats i amb més èxit dede, visitarà per primera vegada la comarca del Lluçanès, creada oficialment el passat mes de maig . Tal com avançava El món de la tele, l'espai tornarà el pròxim dilluns 18 de setembre, 10 mesos després de la darrera emissió del programa que tancava la temporada amb unes xifres d'audiència mitjana de 508.000 espectadors i un 25,1% de share.Latindrà vuit capítols –més un resum final- durant els quals Masferrer viurà noves emocions i aventures recorrent poblacions d'arreu del país, entre les quals hi haurà, municipi de la recent 43a comarca de Catalunya. Allà, l'equip del programa viurà de primera mà l'entusiasme, la vitalitat i la personalitat que tant caracteritza als habitants de la nova organització territorial, a través de les diferents generacions que viuen al poble.A banda d'Olost, Quim Masferrer també visitarà(Ripollès), les(Pallars Sobirà), el(Anoia),(Alt Empordà),(Baix Ebre),(les Garrigues) i(Priorat).