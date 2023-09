​Bona collita en la primera temporada dels horts socials del Castell de Torelló

Algunes de les varietats d'enciams que s'han collit als horts socials del Castell de Torelló Foto: Ajuntament de Torelló

Tomàquets, maduixes, faves, patates, mongeta tendra, carbassons, albergínies, pebrots, melons, síndries i carbasses són algunes de les fruites, hortalisses, verdures i flors per a l'autoconsum que les persones que gestionen elshan pogut collir aquesta primera temporada. Unes plantacions que s'han dut a terme de maneraamb el suport de l'de l'Ajuntament de la capital de la Vall del Ges.Durant aquests mesos, d'acord amb l'estat d'excepcionalitat per a laque viu el país, s'ha instal·lat ela cada parcel·la i només es pot regar en unes franges horàries específiques. A més, des del consistori s'ha col·laborat en realitzar millores, com la instal·lació d'unper estalviar aigua.Pròximament, l'durà a termede les parcel·les habilitades al carrer Ausias March que estan lliures i difondrà la informació per tal que les persones interessades puguin fer-ne la petició.