Osona es prepara per a la Marxa dels Vigatans d'aquest divendres

Anna Piella és la persona homenatjada per @OmniumOsona d’enguany.

Abans de l’acte d’homenatge l’Anna ha signat el llibre d’honor de #Manlleu

Gràcies per la teva tasca en pro de la cultura, la llengua i el país. pic.twitter.com/n2QixWAYNp — Ajuntament Manlleu (@ajManlleu) September 4, 2023

Aquesttindrà lloc la, l'avantsala de la Diada a. Ho farà amb una proposta que començarà a la, a partir de les 20.30 hores, amb l'arribada i concentració de lesprocedents dels diferents municipis de la comarca. Seguidament, s'iniciarà la marxa pel carrer Sant Miquel i el carrer de la Riera, i fins a la, a on tindrà lloc l'd'aquest 2023 amb teatre, música en directe, dansa i diferents mostres deEnguany, la Marxa dels Vigatans tindrà un marcat, realçant els valors de la igualtat entre sexes i donant veu a les dones.serà l'encarregada de conduir l'acte i donar pas als diferents artistes que intervindran, com el grup d'actors i actrius que escenificaran la, la música delo la dansa aèria de la companyiaEl muntatge d'aquesta 21a edició comptarà amb la presència de, vicepresidenta d' Òmnium Cultural , i, professora i activista manlleuenca que farà el tradicional, una figura que enguany recau en, de Sant Eulàlia de Riuprimer.Piella ha estat la Òmnium Osona en un acte celebrat aquest dilluns 4 de setembre als Jardins de Can Puget de Manlleu.