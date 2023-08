​Casa Tarradellas tanca 2022 amb una facturació de 1.161 milions d'euros, un 8,5% més

ha tancat 2022 amb una facturació de, el que suposa un increment delen comparació amb l'any anterior. Segons ha detallat la companyia aquest dimarts, la millora de les vendes es deu al creixement dels mercats exteriors i l'arribada a Espanya de nous productes com les pizzes de fermentació lenta. Tot i això, l'empresa ha admès una caiguda de la rendibilitat neta a causa de l'encariment de les matèries primeres i l'energia, que no han traslladat al consumidor per evitar pujades de preus. L'any 2022 també acaba a una inversió en innovació i sostenibilitat de 32,6 milions d'euros i bons resultats als rànquings de marques preferides pels consumidors, on se situa al 'top 10' de firmes com Kantar.L'empresa també ha destacat aquest dimarts la sevaamb la posada en marxa de dos nous parcs solars fotovoltaics amb una superfície de 53.000 metres quadrats als centres d'elaboració d'Olost (Lluçanès) i Gurb (Osona). Amb aquests dos projectes solars, la marca alimentària comptarà, a finals del 2023, amb una previsió de 200.000 metres de superfície solar instal·lada a les cobertes i façanes dels seus edificis."Vam ser pioners l'any 2004 en implementar una estratègia d'apostar per l'energia solar i instal·lar plaques fotovoltaiques a totes les nostres instal·lacions. Ara tenim el repte de guanyar autonomia energètica i cobrir les nostres necessitats mitjançant les energies verdes", ha destacat la directora de comunicació i portaveu,, en un comunicat.