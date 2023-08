​Els 10 actes que no et pots perdre de la Festa Major de Taradell

1. Pregó de Festa Major

, la disbauxa s'instal·la aper celebrar la. Una festivitat que compta amb un programa farcit d'actes lligats a la, activitats pels més menuts de la vila oper tots els públics. Entre tota la programació en destaca, un any més, la, moment àlgid de la celebració. A continuació,et proposaper viure l'essència de la Festa Major de Taradell 2023.Una Festa Major no queda inaugurada, oficialment, fins que s'ha recitat el. Enguany, a Taradell, anirà a càrrec de, degà de la Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes de la UVic-UCC durant el període 2010-2014. Durant aquest acte també es donarà a conèixer qui és la, escollida prèviament per les entitats i associacions del municipi. D'altra banda, l'alcaldessa de la localitat,, farà el tradicional brindis de Festa Major. Tot plegat, amenitzat per l'actuació del Cos de Dansa de l'Esbart Sant Genís i la Colba Lluïsos.Diumenge 20 d'agostA les 22:00 horesAls Jardins de Can Costatambé van agafats de la mà a Taradell, on no faltaran actes com el correfoc i el castell de focs, ambdós espectacles pirotècnics a càrrec del Grup de Diables de Calldetenes. El correfoc iniciarà ela Can Costa, passarà per la carretera de Balenyà, el passeig Domènec Sert, la carretera de Mont-rodon, el passeig de Sant Genís i el carrer Ramon Pou, amb última parada a la cruïlla del carrer Miquel Martí i Pol.Diumenge 20 d'agostA les 23:00 hores (després del pregó de Festa Major)Inici als Jardins de Can CostaTaradell busca, un any més, la persona més ràpida en completar elpreparat als Jardins de Can Costa i a pujar elsdel dipòsit d'aigua. Les inscripcions es faran una hora abans de l'inici de la prova.Dimarts 22 d'agostA les 19:00 horesAls Jardins de Can CostaA una Festa Major no pot faltar-hi una vesprada amb orquestra. Enguany, a Taradell hi actuarà l' Orquestra Rosaleda , un referent a Catalunya amb més de 75 anys de trajectòria musical. Una actuació per a tots els públics.Dimecres 23 d'agostA les 18:00 hores el concertSala Gran de Can CostaEls més menuts també tenen la seva pròpia programació a la Festa Major. Peti qui peti! és l'que presentaràa Taradell. Música i valors per cantar, ballar, pensar i emocionar-se a ritme dels hits més coneguts d'aquest grup.Dijous 24 d'agostA les 18:30 horesPlaça de les EresUn dels actes més populars de la Festa Major de Taradell. L'envelat de la plaça de les Eres es nodreix d'una vesprada musical per instal·lar l'alegria i la disbauxa al municipi. A partir de les 20:00 hores començarà laamenitzada amb el concert amb el grup de pop-rock Tocats; a partir de les 22:00 hores la rifa de regals amb la col·laboració de diferents establiments i locals del municipi; a les 22:30 hores, l'actuació musical del grup de versions The Covers Band; i per tancar la nit, discomòbil amb èxits de tots els temps.Dijous 24 d'agostA partir de les 20:00 horesPlaça de les Ereses donen la mà amb el Mercat del segle XVII de Taradell, emmarcat dins de la programació de la Festa Major. Un escenari que aplana al terreny al moment àlgid de la festivitat amb l'arribada del bandoler Toca-Sons, i que al llarg de tota la jornada ofereixa la zona de l'església i de la Sagrera. Consulta en aquest enllaç la programació de Mercat del segle XVII. Divendres 25 d'agostA partir de les 10:00 horesZona de la SagreraLaés el pilar fonamental de les festes majors del territori. A Taradell, els gegants tampoc es perdran la celebració de la festivitat i sortiran en cercavila pel municipi. La Tiburgeta de Taradell, en Guillem de Mont-rodon i Carles de Cruïlles i Vilamany, juntament amb els gegantons, passejaran pels carrers de la vila acompanyats pelsDivendres 25 d'agostA les 11:00 horesLa PlaçaEl moment àlgid de la Festa Major de Taradell és la Festa d'en Toca-Sons. Una celebració que enguany presenta: nou recorregut, amb girs de guió constants i la crida de l'organització a la participació ciutadana al gran espectacle de la vila. Tots els detalls de la Festa d'en Toca-Sons, el programa i el recorregut d'aquest 2023 en aquest enllaç. Divendres 25 d'agostA partir de les 19:00 horesNucli urbà de TaradellLesno fallen mai a la Festa Major de Taradell. Una programació farcida de concerts per a tots els gustos i per moure l'esquelet: Km.0, Sixtus, Dj Surda, Dj Jolie, Illeaves, Flashy Ice Cream, Pawn Gang, Dj KZU o Bandidos són alguns dels grups destacats per aquest 2023.