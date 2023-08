​El barroc reviu al Collsacabra

Tres dies per transportar-se al barroc

Lloc: Església romànica de Sant Martí Sescorts

Horaris: divendres 1 i dissabte 2 de setembre (21:00 hores); diumenge 3 de setembre (19:00 hores)

Preu: 10 euros per concert o abonament pels tres dies –i els tres concerts- per 25 euros

Cum Cantico (divendres 1 de setembre a les 21:00 hores)

Solnegre (dissabte 2 de setembre a les 21:00 hores)

Arcattia (diumenge 3 de setembre a les 19:00 hores)

Una església romànica del segle X

Els concerts del Cap de Setmana de Música Barroca tenen lloc a l'església romànica de Sant Martí Sescorts. Aquest petit temple apareix documentat l'any 934 i configura un espai únic i especial declarat Bé cultural d'interès. De planta de creu llatina d'una nau, compta amb tres absis i creuer. La nau està coberta amb volta de canó i reforçada amb tres arcs torals. L'absis central, amb quatre fornícules que no són visibles exteriorment, estava decorat amb pintures murals que, actualment, es conserven al Museu d'Art Medieval de Vic (MEV).

Església romànica de Sant Martí Sescorts. Foto: Josep M Montaner

El campanar, de planta quadra i d'uns 20 metres d'altura, té una coberta a quatre aigües, tres pisos amb finestres, algunes cegues amb arcs de mig punt. De fet, la Diputació de Barcelona i el Bisbat de Vic han arribat a un acord per restaurar-lo, uns treballs que, si res no falla, començarien la pròxima tardor.

Patrimoni, història, cultura i música es tornen a unir, un any més, al cor del, a l', els dies 1, 2 i 3 de setembre amb el Cap de Setmana de Música Barroca Es tracta d'un cicle de, tal com expliquen des de l'àrea de Cultura de l'Ajuntament de l'Esquirol. Una "perla" que s'inclou en la programació culturali que, enguany arriba a la sisena edició havent-se consolidat amb un públic fidel i refinat que gaudeix de l'essència d'un espectacle íntim, amb propostes singulars i en un indret privilegiat.El Cap de Setmana de Música Barroca ofereix una programació dea l'interior de l'església romànica de Sant Martí Sescorts, ubicada al terme municipal de l'Esquirol. Unamb unper a 110 persones i amba preus populars: cada concert té un cost de 10 euros, a més de la possibilitat d'adquirir un abonament pels tres dies per un preu de 25 euros.La, més que un estil, és la música d'una època i, com totes les èpoques, lamusical va ser molt diversa. Any rere any, la programació dels tres concerts del cap de setmana intenta seri oferir diferents estils i, ja sigui a través del repertori, dels instruments protagonistes o de la proposta artística dels participants. Una iniciativa per reivindicar i potenciar el patrimoni cultural, històric i artístic del territori amb propostes d'artistes vinculats a la comarca., unamb el cantant baríton Xavier Pagès i Santiago Figueras amb la tiorba i guitarra barroca, proposen l'espectacle Dolcissimo Sospiro narrat per l'actriu Anna Ycobalzeta.Un relat basat en les paraules de la cantant i compositora Francesca Caccini que ens descriu el sentiment de profunda serenor en contemplar el paisatge de la seva Toscana natal.L'actuació de dissabte al vespre anirà a càrrec deamb un espectacle inspirat en la pesta a Milà l'any 1630 titulat Miasma.L'actor Miquel Costa posarà en context la música interpretada pelformat per Cristina Altemir al violí, Jordi Giménez al sacabutx i Ferran Pisà a la tiorba.Diumenge a la tarda tancarà la sisena edició del Cap de Setmana de Música Barroca elde cordaFormat pels violinistes Quim Térmens i Joan Morera i el violoncel·lista Lluís Heras, presenten El Gran Viatge, un recorregut per l'Europa barroca per descobrir la diversitat d'aquest període musical de la mà dels autors més reconeguts del barroc.