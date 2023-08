​Equipaments culturals per conèixer la riquesa històrica i artística d'Osona

1. Museu d'Art Medieval de Vic (MEV)

Façana del Museu d'Art Medieval de Vic. Foto: Adrià Costa

2. Museu del Ter de Manlleu

El Museu del Ter, a Manlleu. Foto: Diputació de Barcelona

3. Museu de la Torneria de Torelló

Imatge d'arxiu del Museu de la Torneria. Foto: Diputació de Barcelona

4. Museu del Coure de les Masies de Voltregà

L'exterior del Museu del Coure, a les Masies de Voltregà. Foto: ACN

5. Museu Arqueològic de l'Esquerda de Roda de Ter

Arqueòlegs treballant a la casa ibèrica de l'Esquerda de Roda de Ter. Foto: Aj. de Roda de Ter

6. Centre d'Interpretació del Camp de les Lloses de Tona

Imatge d'arxiu d'excavacions al jaciment del Camp de les Lloses, a Tona. Foto: Camp de les Lloses

7. Casa Museu Verdaguer de Folgueroles

Interior de la Casa Museu Verdaguer, a Folgueroles. Foto: Diputació de Barcelona

8. Casa de les Caramelles de Sant Julià de Vilatorta

Inauguració de la Casa de les Caramelles de Sant Julià de Vilatorta. Foto: Irene Giménez

9. Centre d'Interpretació Espai Montseny de Viladrau

Interior de l'Espai Montseny, a Viladrau. Foto: Ajuntament de Viladrau

Osona concentra un gran nombre deper conèixer ladel territori.que guarden al seu interiora través del qual descobrir elde la comarca i del territori català. A continuació, un recull dels més destacats que pots visitar aquest estiu.Equipament inaugurat l'any 1981 que conserva al seu interior, amb obres mestres de la pintura i l'escultura del romànic i del gòtic català, així com col·leccions d'orfebreria, teixit, forja, vidre i ceràmica. Elgaudeix d'una ubicació excel·lent: situat a la plaça Bisbe Oliva, al cor del centre històric de Vic i de l'espectacular Catedral de Sant Pere. A més, actualment acull l', de visita obligatòria.Situat a l'antiga filatura cotonera de 1842 a l'edifici de Can Sanglas, aquest equipament aposta per explicar eli les grans transformacions productives i socials a la mateixa vila de Manlleu gràcies a l'aprofitament energètic que proporcionava el riu Ter, a mitjans del segle XIX. Elés un dels 28 centres museístics i patrimonials que formen part del Sistema Territorial dels Museus de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, per explicar la industrialització a Catalunya.A través de l'ofici de torner de fusta i banya, un sector complementari al tèxtil, aquest equipament cultural explica el procés d'industrialització a Catalunya i ressegueix un recorregut. Situat en un edifici construït entre el 1898 i el 1901 és un exemple de l'arquitectura industrial de finals del segle XIX.Equipament inaugurat l'abril del 2008 per commemorar el bicentenari de la Farga. Aquest museu és un, la història del coure i els orígens de la metal·lúrgia, l'element químic i la tecnologia i la seva aplicació. Museu únic a tot Europa i que s'emplaça en una torre modernista de principis del segle XX propietat dels comtes Lacambra.Espai destinat a conservar, investigar i difondre el, que compren el període que va des del segle VIII aC al segle XIV dC i que s'estén al voltant d'unes 12 hectàrees.Equipament cultural lligat al–declarat bé cultural d'interès nacional l'any 1995- on s'exposa la col·lecció que explica la vida quotidiana i els costums de la comunitat assentada en aquest indret fa 2.100 anys. Aquest jaciment va ser catalogatl'any 2006 i obert al públic juntament amb el museu que alberga col·leccions que abracen des delsdel lloc fins al naixement delal pla del Castell de Tona.Casa del segle XVII que va ser la llar d'infantesa deaquest equipament presenta elements clau perque va posar les bases de la llengua literària a la Catalunya moderna. Lamostra la voluntat d'un poble per mantenir viva la memòria del poeta i conèixer l'entorn vital de Verdaguer. Al seu interior es pot conèixer, observar unaque explica la vida d'una família de pagesos o unaque explica el procés creatiu de Canigó.Equipament inaugurat el passat 2 d'abril, la Casa de les Caramelles s'ubica a l'edifici de Ca l'Anglada de Sant Julià de Vilatorta i es tracta d'unper conèixer elsde la singular tradició vilatortina. Al seu interior compta amb un centre d'interpretació, una exposició amb els principals elements de la festivitat i un audiovisual que pretén explicar i transmetre la filosofia de les Caramelles del Roser.Els boscos del Montseny són escenaris d'històries de personatges llegendaris, com el bandoler conegut com a, habitat d'éssers mitològics com lesdurant el segle XVII. Aquestproposa l'experiència de viure l'essència del territori, un equipament cultural situat a, al cor del Montseny.