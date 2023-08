A Viladrau al Corral del Martí (avís 09.30 h), rescatem, en bon estat, una cabra que estava atrapada entre dues roques. Per alliberar-la ha calgut baixar amb cordes i retirar unes pedres per facilitar la seva sortida a través de la canal. #GRAE amb helicòpter #bomberscat pic.twitter.com/r2PbjO0FMq — Bombers (@bomberscat) August 16, 2023

Rescat curiós dels Bombers de la Generalitat aquest dimecres a Osona. El Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE) ha hagut d'actuar perque estava atrapada entre dues roques, alPerl'animal s'ha precisat l', així com baixar amb cordes i retirar pedres per facilitar la sortida de la cabra del canal a on havia quedat atrapada. Els Bombers han rebut l'avís del succés a les 9:30 hores.