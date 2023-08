La guineu, el carnívor més detectat a quatre parcs naturals de la Diputació de Barcelona

Com es fa el seguiment dels animals?

La detecció de la guineu ha augmentat a les Guilleries

Laés el carnívor amb major presència ali el Parc del Garraf, tots ells pertanyents a la. Aquests són els primers resultats de la tercera campanya de seguiment del gat fer i altres mesocarnívors, les dades del qual evidencien la facilitat de les guineus per adaptar-se al medi i a diferents ambients. A molta distància, li segueixen els passos el teixó, la fagina i la geneta, i altres espècies molt menys abundants a les contrades com el gat fer i la marta, amb nomésde seguiment.Les dades formen part de l'estudi que està duent a terme, des del novembre del 2022, eli elsde la Diputació de Barcelona ade la seva zona d'influència: els quatre anomenats anteriorment més el Parc del Montnegre i el Corredor i el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac –que tancaran la campanya pròximament-.El seguiment consisteix en l'establiment de parcel·les formades per, disposades en forma de quadrícula i amb una separació d'1,5 quilòmetres, cobrint una superfície aproximada de 20 quilòmetres quadrats. Totes elles han d'estar operatives un mínim desense interrupció, i durant aquesta tercera campanya, el projecte ha superat la trentena d'estacions actives de forma simultània.Després de tres campanyes de seguiment als diferents parcs, s'observen alguns canvis rellevants, tal com explica la Diputació: la guineu s'ha anat detectant cada cop menys a Montesquiu, al Montseny i al Garraf, mentre que la seva presència a lesha augmentat. Aquest fet podria tenir relació amb la presència casual d'una prop d'una de les càmeres instal·lades.