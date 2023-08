​Els 8 miradors amb les millors vistes d'Osona i el Lluçanès

Santuari de Bellmunt

Mar de boira sobre la plana de Vic, des de Bellmunt. Foto: Emili Vilamala

Salt de la Minyona

Mirador del Salt de la Minyona. Foto: Wikimedia

Mirador de Perafita

Vistes des del mirador de Perafita. Foto: Turisme Lluçanès

Mirador dels Munts

Vistes des del mirador dels Munts. Foto: Turisme Lluçanès

Santuari de Cabrera

El Santuari de Cabrera. Foto: Unió Excursionista de Vic

Sant Feliuet de Savassona

Imatge aèria de Sant Feliuet de Savassona Foto: Josep M. Costa

Morro de l'Abella

Vistes des del Morro de l'Abella. Foto: Hostal Collsacabra

El Roc llarg de Sant Bartomeu del Grau

Vistes des del mirador del Roc llarg, a Sant Bartomeu del Grau. Foto: Emili Vilamala

Elsi l'entorn natural d'i elsón un valor afegit per visitar el territori. A més del ric patrimoni arquitectònic, històric, cultural i gastronòmic, ambdues comarques ofereixen punts d'interès des d'on observar lesde la zona, boniquesdes de les altures per observar contrades singulars i especials del país, des de la, lesi elfins a bona part de les muntanyes més característiques del. A continuació, un recull delsamb les millors vistes d'Osona i el Lluçanès.Situat al terme municipal dei al cim de la, arespecte del nivell del mar, és un dels indrets amb millors vistes d'Osona des d'on es pot contemplar la plana de Vic, la Vall del Ges i el Bisaura o els Pirineus.Situat als, es troba ai s'alcen al seu davant les Guilleries. Diu laque, un diumenge, la Minyona dels Munts, que no faltava mai a missa, arribava tard a la cita i, encara dalt la cinglera, va escoltar com tocaven les campanes que indicaven l'inici del sermó. Aleshores, va decidir saltar cinglera avall i, miraculosament, no va morir en l'intent. Pocs dies després, necessitava tornar a baixar al poble i per estalviar-se temps, va repetir l'acció. Aquesta vegada, però, sense tanta sort, ja que l'acte li va costar la vida.Situat a, a peu de carretera i a l'entrada del nucli urbà de, aquest mirador ofereix una espectacular panoràmica delamb el Pedraforca i la Serra d'Ensija (Berguedà) de fons. La zona compta amb aparcament, una rampa d'accés per a persones amb mobilitat reduïda, un punt d'aigua i un espai amb taules i bancs de fusta.Situat a, al costat del, ofereix una panoràmica completa de la comarca, part del Montseny, el Ripollès, el Pirineu Oriental, el Pedraforca o Montserrat. Unes vistes d'escàndol, sobretot quan cau el sol.Situat al cor deli entre les comarques d'Osona, la Garrotxa i la Selva, elofereix una panoràmica privilegiada de la plana de Vic, el Puigsacalm, el Cadí i el Montseny.L'ermita preromànica deofereix unes magnífiques vistes de l', a més de ser un espai farcit d'història a on també es troben restes neolítiques, entre altres. Per accedir-hi, cal enfilar una espectacular escala de pedra fins al cim del turó.Espectacular penyal situat a, al terme municipal de, que sobresurt dels cingles de la Perereda oferint unes vistes espectaculars amb elD'estructura particular, s'assenta sobre un cingle vermellós d'uns 70 metres de llargada i uns 10 metres d'amplada. Aquest indret forma part d'una zona d'interès natural vulnerable a causa de l'activitat turística i el gran volum de visitants que hi accedeixen, per aquest motiu, l'accés al Morro de l'Abella està regulat i obert al públic els dissabtes i diumenges, ponts i festius, de 10 a 18 hores, amb aforament controlat, aparcament habilitat i taxa d'accés a l'espai natural.El mirador del Roc llarg, situat ai a uns, ofereix unes precioses vistes dels pobles que configuren la plana de Vic així com del turó del castell de Gurb, el Montseny, el Collsacabra i les Guilleries.