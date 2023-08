Durant el mes de juliol, hem gestionat 844 recollides de fauna a #Catalunya.



➡️ Traslladem els animals a #CentresdeFauna @accioclimatica o els alliberem al medi natural.



📌 Com ara a Manlleu (Osona), on vam rescatar aquest voltor (Gyps fulvus). Us compartim l'alliberament ⤵️ pic.twitter.com/0KUsWhZyXt — Agents Rurals (@agentsruralscat) August 14, 2023

