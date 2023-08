​En marxa les obres per a la construcció de la nova passera de Montesquiu

Després d'anys articulant el projecte i buscant finançament, han iniciat les obres per a la construcció de la. Els treballs van començar a finals de juliol i, si les condicions meteorològiques i el cabal del riu ho permeten, es desenvoluparan en un termini deEn lade les obres, tal com informa l', el trànsit de vehicles pesants s'incrementarà, ja que s'ha de construir un gual per poder accedir a la llera del riu amb camions i maquinària de gran tonatge. Una primera fase que donarà pas a ladels nous pilars del pont.L'obra, amb un cost total de, és una de les actuacions més esperades per a la població. D'altra banda, però, el consistori informa que els treballs són complexes a causa del difícil accés a la zona, i que poden causar molèsties als usuaris de la piscina, la font d'en Nando o a les cases més pròximes. A més, les pistes de petanca estaran inutilitzables mentre els vehicles pesants circulin per la zona i, en moments puntuals, poden haver-hid'aparcament a la zona de la piscina.