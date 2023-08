Un agent de la Guàrdia Municipal de Balenyà allibera a una noia retinguda contra la seva voluntat

🔴Un agent de la Guàrdia Municipal de Balenyà va se requerit ahir degut a que s’informava que una noia estava sent agredida i retinguda per un home a l’interior d’un domicili. A l’arribar l’agent va escoltar els crits de la noia que demanava auxili. pic.twitter.com/yRd7snBNXe — Guàrdies Municipals de Catalunya (@GMCatalunya) August 12, 2023

Lad'un agent de la, clau per evitar una presumptaa una noia que estavacontra la seva voluntat a un pis d'aquesta localitat osonenca. Tal com avançava el diari, els fets van tenir lloc la matinada de divendres a dissabte a, quan passada la mitjanit l'agent va rebre un avís que, a l'interior d'un habitatge, se sentien els crits d'una noia.L'agent de la Guàrdia Municipal es va dirigir ràpidament al lloc dels fets confirmant l'alerta, ja que se sentien els. Tal com es veu a les imatges de l'actuació policial, en arribar al domicili on s'estava produint la retenció, l'agent demana en reiterades ocasions al presumpteque obri la porta, però davant la negativa d'aquest, i amb l'ajuda dels veïns, decideix utilitzarper esbotzar-la ell mateix: primer ho intenta amb una bombona de butà i, fins i tot, amb una destral.Finalment, l'agent de la Guàrdia Municipal de Balenyà va poder entrar a l'interior del pis evitant l'agressió a la noia, que estava en. Elsvan detenir l'home, acusat de, tot i que ja hauria quedat en. La policia catalana ha obert una investigació.