​Tot allò que has de saber de la Festa del Serpent de Manlleu

La Festa del Serpent: cultura i tradició

Festa del Serpent de Manlleu en una imatge d'arxiu. Foto: Adrià Costa

Activitats i horaris del Serpent 2023

Representació teatralitzada de la Llegenda del Serpent de Manlleu, en una imatge d'arxiu. Foto: Albert Alemany

Recorregut i afectacions a la mobilitat

Des d'aquest divendres 11 d'agost i fins al dimecres 16, la capital del Ter celebra la festivitat amb una extensad'activitats que portaran l'alegria a cada racó del municipi.Laés un dels pilars fonamentals de les festes majors del país, i la de Manlleu, no n'és una excepció. Cadahi té lloc, una celebraciói particular a tot el territori català lligada a antigues llegendes i cançoners de la vila, que amb el pas dels anys s'han conservat.ha preparat unaper conèixer l'd'aquesta festivitat, que enguany arriba a la, així com tot allò que has de saber si t'atreveixes a viure la Festa del Serpent en primera persona.Festaal territori català, és la celebració per excel·lència de Manlleu. Lligada estretament a la, és una festivitat cohesionadora amb unai relacionada amb lesde la vila. Té lloc cadai es vincula amb la, unade llarga cabellera i amb un magníficque viu a la, a la vora del riu Ter, és un dels animals fantàstics que, es diu, poblaven Catalunya. A diferència de la gran majoria de poblacions del país, ano ha caigut en l'oblit i el misticisme que l'envolta ha arribat ben viu als nostres dies.A grans trets, laexplica la història d'un vailet que va atrevir-se a robar el diamant de l'animal, un objecte valuós que la bèstia només es treia quan anava a abeurar-se al riu. La bèstia, enfurismada, el va perseguir per la vila, i el noi, va entrar a una casa per amagar el diamant en un morter girat del revés. Quan l'animal va entrar a la casa, es va enrotllar al voltant del recipient, que no va aconseguir trencar i, exhaust per l'esforç, es va morir. Als nostres dies, Manlleu recorda aquesta llegenda amb unadedicada al Serpent, en el marc de la. Un espectacle deque és possible gràcies a la col·laboració dedel municipi.El, a partir de les, inicia la jornada de la Festa del Serpent de Manlleu. La primera activitat de la celebració serà la Caminada del Serpent –amb sortida des de la zona de l'embarcador del passeig del Ter- seguit de lade La Llegenda del Serpent de Manlleu.A partir de les, arriba el torn dels més petits de la vila ambi l'inici de tallers i jocs per la quitxalla. A continuació, els nens i nenes de Manlleu representaran la llegenda de la bèstia. Tot plegat, també, a la zona de l'embarcador del passeig del Ter.Al mateix emplaçament, a partir de les, es començaran a esclafar motors pel moment de la veritat amb la Botifarrada popular pre-serpent. En aquest punt ja no hi ha marxa enrere i, quan el sol cau, a partir de les, començarà el granamb l'i les corredisses, amunt i avall, per la vila. Cultura popular en estat pur.Finalment, la fi de festa tindrà lloc a la plaça Fra Bernadí, a on actuarà el grup musical de versions BAND-IDOS. La disbauxa ja no tindrà aturador i, tot seguit, la cirereta del pastís:Latranscórrer per tota la ciutat, proposant espais i escenaris diferents de la vida quotidiana del poble, espectacles de foc i soroll amb els diables, la cantada de la coral Serpentcanta a la plaça de Dalt Vila o l'esclat final a la plaça Fra Bernadí.L'Ajuntament de Manlleu, juntament amb la Policia Local, han donat a conèixer lesque comportarà la Festa del Serpent 2023: a partir de les 7 del matí i fins a les 00:00 hores de la matinada, els vehicles no podran parar ni estacionar al carrer de la Font i a la plaça Cantabars. I a partir de les 18:00 hores, leses faran extensives a la plaça de Dalt Vila, a la Baixada Bonet, al carrer Cavalleria i al Torrent de la Boirina.