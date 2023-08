​Els productes típics d'Osona que has de tastar almenys una vegada a la vida

Llonganissa

Ceba vigatana

Tòfona negra

Castanya de Viladrau

Coca de Folgueroles

Pa de pessic

Els gelats de la Xixo

són algunes de les particularitats que ofereixals seus visitants. Però també brinda unainigualable ambde la zona que, amb els anys, s'han convertit enpel paladar. Els embotits en general, però laen particular, el, la to lasón alguns dels imperdibles que, almenys una vegada a la vida, tothom ha de tastar.Osona és, per excel·lència,. I si n'hi ha un que destaca entre tota la varietat, aquesta és la. De fet, aquest producte està catalogat amb la certificació d'–per garantir-ne la qualitat i procedència-, perquè el seu sabor ési especial: les condicions meteorològiques del territori són el secret per a l'elaboració ide la llonganissa. Es produeix en diferents municipis que integren laa través de carn picada i cansalada de porc, sal i pebre negre.La ceba vigatana és una varietat tardana, allargada, dei de gust intens. Encara que no se'n coneix l'origen, des de fa anys, es comercialitza al. És un producte tradicional de l', una espècie adaptada al: les baixes temperatures de l'hivern a la comarca són propícies pel seu cultiu, la llavor se sembra entre el novembre i principis de la primavera, i es cullen a finals de juny. Es menjaa les amanides o béEld'Osona, directe. La tòfona negra és un producte altament valorat de superfície irregular i rasposa, amb un interior de carn negra i molsuda, i d', que creix en diferents indrets del territori català, entre ells, a Osona. Es tracta d'un bolet de temps fred, ja que la seva presència depèn de les pluges i de les temperatures, i la seva temporada va de novembre a març. La seva peculiaritat és que, per aquest motiu és difícil de trobar. As'hi celebren diverses fires relacionades amb aquest producte, i també ahi té lloc una de les mostres de tòfona negra més importants del país: elProducte procedent de les profunditats del, a 900 metres d'altitud, són el producte per excel·lència de laal territori. Algunes de les peculiaritats del producte és que tenen una hidratació alta, són, fàcils de coure i, a més de necessitar unes condicions meteorològiques i d'humitat molt específiques per madurar. A Viladrau se celebra cada octubre la, una de les cites gastronòmiques i culturals més esperades del territori.Es tracta d'un, consistent i esponjós típic de la zona i que casa a la perfecció amb embotits o formatges. Delicióso simplement amb un. De sabor intens i elaborat ambi ingredients naturals.El pa de pessic és un bescuit tradicional associat a diverses comarques, entre elles Osona. De fet, el pa de pessic més conegut és el de, a on s'ha convertit en un. Del seu origen a la capital d'Osona se sap que va aparèixer a finals del, i bàsicament es tracta d'un petit pastisset, lleuger i esponjós. Era el producte icònic de, i actualment es pot adquirir a la majoria de les pastisseries de la ciutat. S'anomena pa de pessic perquè fa referència a la manera com es menja, aSi passes per Vic a l', imprescindible tastar unde la Xixo, i si hi passes a l', no et perdis els seus exquisits. Aquesta mítica gelateria de la capital d'Osona arrencava la seva activitat l'any 1944, i amb el pas dels anys, el negoci creixia gràcies també a la venda de torrons elaborats a Xixona. L'any 1963, s'obria la botiga de la–emplaçament actual- i també un obrador al carrer Nou. El negoci i ladels seus productes ha passat de pares a fills, i el catàleg ha augmentat i s'ha modernitzat.