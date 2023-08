​Manlleu fa marxa enrere i no construirà els 69 habitatges públics de lloguer assequible

Consolidar l'Oficina d'Habitatge i posar al mercat pisos buits

Així ho explicaven aquest dimarts l'alcalde de la ciutat,, i la regidora d'Urbanisme,. Aquest es tracta d'uniniciat el passat mandat –l'any 2022- per l'antic consistori liderat per ERC, quan es va apostar per tramitar una subvenció deper construir els habitatges en: el primer, al carrer Rusiñol 40-42, a on s'ubicarien 31 pisos, i el segon al sector de la Teuleria –entre el carrer Comerç 58-54, el carrer Tavertet 49-51-53 i el carrer Teuleria 11-, a on se'n construirien 38. Concretament, es projectaven pisos d'uns 70 metres quadrats amb un preu de lloguer que oscil·laria entre els 350 i els 400 euros mensuals.Manlleu ha de tenir habitatge públic, però grans blocs de més de 30 pisos no és el model correcte", explicava Rovira.En el ple del cartipàs del passat juliol , l'actual equip de govern –format per- incorporava a l'ordre del dia l'aprovació del plec de clàusules administratives necessàries per treure al'adjudicació dels solars municipals per a la promoció i construcció dels 69 habitatges. El punt, que s'aprovava d'urgència –amb 18 vots a favor i dues abstencions-, agafava per sorpresa alsde la zona, i per aquest motiu, el consistori organitzava unaoberta a la ciutadania per exposar el plantejament, una trobadai en la qual s'evidenciava la desconfiança per part dels veïns amb eldels habitatges., remarcava Rovira aquest dimarts.Ara, l'Ajuntament de Manlleuel projecte i esel model d'habitatge públic al municipi, una decisió que es desmarca de la polèmica generada durant la trobada amb els veïns i que és fruit, concreten, de la"al detall" del plantejament. Una determinació "consensuada amb tot l'equip de govern", el qual considera que. En aquesta línia, recorden que a Manlleu només existeixen "tres blocs amb més de 30 habitatges" i que ja es tenen "exemples de massificació en edificis del municipi [els pisos de Can Garcia], la gestió dels quals ha estat complicada", apuntava Moreta., explicava Rovira aquest dimarts, i anunciava que els propers passos a seguir seran l'elaboració d'un"per definir com s'ha de fer" a curt i llarg termini.D'altra banda, l'executiva destaca que "les accions més immediates" seran, treballar per posar al mercat elsque hi ha a la ciutat i arribar a acords amb les immobiliàries "per tal d'oferir habitatge a la població". A més, subratllen que en aquest mandat