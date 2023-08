La vigatanaés la nova, el consorci format per municipis d'Osona i el Lluçanès que presta serveis d'acció social públics. Consellera comarcal i, Terricabras és llicenciada en Dret amb postgrau en Dret Civil Català i màster en Dret Civil Avançat. Exerceix com a advocada des del 2021 i com a mediadora familiar i mercantil des de l'any 2010.Assumeix la presidència d'Osona Acció Social després de ser designadaen el ple del cartipàs celebrat a l'ens el passat juliol . "Apostem fermament per uns serveis d'acció social universals, proactius, accessibles i equitatius", explica la presidenta, que ressalta "la vocació de servei i visió de territori per oferir solucions de justícia social a Osona i el Lluçanès".