Baixa el nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Osona respecte al juliol de fa un any

Elshan pujat al juliol al Solsonès (+11,5%), el Baix Penedès (+2,9%) i el Segrià (+2,2%) en comparació amb el mateix mes de l'any passat. Segons les dades publicades aquest dilluns per l'aquestes han estat les tres comarques on més ha crescut l'afiliació en termes interanuals. Cal tenir en compte, però, que el Solsonès s'ha beneficiat del canvi comarcal de Torà i Biosca, que van abandonar la Segarra. Pel que fa a la variació mensual, en comparació amb el juny leshan empitjorat en quinze comarques, de manera que l'afiliació ha disminuït un 0,2% al conjunt de Catalunya i ha trencat la tendència de creixement continuat que s'encadenava des del febrer.Al conjunt de Catalunya, el nombre d'afiliats a la Seguretat Social ha augmentat enal juliol respecte de l'any passat (+1,6%), fins a situar-se en 3.5430.230 persones, segons l'Idescat. L'afiliació s'ha mantingut estable al Pallars Jussà, mentre que haa set comarques, encapçalades per(-2,7%), la Ribera d'Ebre (-2,8%) i la Segarra (-5,%).Pel que fa a la variació mensual, han pujat els afiliats al Solsonès (+10,7%, afavorit pels canvis territorials), l'Aran (+9,6%) i el Pallars Sobirà (+4,7%); mentre han baixat un 0,2% al Maresme i un 1% al Moianès. També cal apuntar el descens de la Segarra (-5,1%) i el(-9,4%), tot i que en aquests dos casos també s'han vist afectats pels canvis de comarca d'alguns municipis.Les xifres destaquen que, per, a la majoria de les comarques tan sols ha baixat el nombre d'afiliats de 30 a 44 anys.