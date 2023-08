Descobreixen les restes d'un mur ibèric al jaciment del Casol de Puigcastellet, a Folgueroles

Una muralla fortificada del segle III aC

Nova descoberta al, al terme municipal de Folgueroles, a on la campanya d'excavacions ha acabat amb la troballa d'unque dibuixaria el perímetre de la banda sud. El descobriment canviaria la fisonomia actual del jaciment i confirmaria les hipòtesis dels, els quals creien que havia d'haver-hi unde la fortalesa.En aquesta línia, l'equip d'arqueòlegs del Museu de l'Esquerda expliquen que el mur planteja la possibilitat de la presència d'un–una ciutadella- i no només d'unacom es creia fins ara. Concretament, les restes que s'han descobert formen part dels fonaments de l'antic mur que tancava la fortalesa arran del cingle, i se sap que és ibèric, perquè durant les excavacions també han aparegutde l'època.D'altra banda, encara no es pot determinar latotal del mur, laque seguia ni on eren l'entrada i la sortida de la ciutadella, però sí que dibuixa un poblat diferent i més gran del que es coneixia fins ara.Les, que formen part d'un projecte de recerca més extens del món ibèric per part del Museu de l'Esquerda de Roda de Ter, han estat possibles gràcies al conveni de col·laboració amb l', ubicació del jaciment. De fet, fa un any ja es va fer una primera prospecció en la qual es va descobrir l'antiguitat de lesque hi ha prop del jaciment i que demostraria que la pedra de Folgueroles ja s'explotava en l'època ibèrica.Les primeres excavacions al Casol de Puigcastellet es van fer a ladel segle passat amb un equip d'aficionats encapçalats peri dirigits per, els quals van descobrir la muralla per fora, obrint-la a màquina i deixant-la visible amb l'aparença actual. El, un altre equip dirigit perva iniciar l'excavació que duraria deu anys i que treballaria en cinc de les deuque formen el Casol. Tots els materials que es van trobar, com fragments de ceràmica i unacustodiada al Museu d'Art Medieval de Vic , van donar informació de la cronologia del jaciment: es tracta d'una muralla fortificada de mitjans delamb una vida curta de només 50 anys.