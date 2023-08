Les festes majors, protagonistes durant l'agost a Osona i el Lluçanès

Festa Major de Tona

Festa Major d'Olost

Festa Major de Seva

Festa Major de Manlleu

Festa Major de l'Esquirol

Festa Major de Vilanova de Sau

Festa Major de Centelles 2023

L'arreu del territori català i, com no podria ser d'una altra manera, també ai el. Algunes de les festivitats més multitudinàries d'ambdues comarques han tingut lloc durant els mesos de juny i juliol –com la Festa Major de Vic o la de Torelló-, però el gran gruix de les celebracions s'acumulen durant l'Aquest és el cas, entre moltes altres, de les festivitats de, celebracions carregades de mostres deque instal·laran l'alegria i la disbauxa a cada racó del territori.ha preparat una–que s'anirà actualitzant- perquè no se t'escapi cap acte ni activitat per gaudir de les festes majors d'Osona i el Lluçanès d'aquest 2023. Del 4 al 8 d'agost, Tona està de Festa Major. Cinc dies plens d'actes i activitats per a tots els públics i per a tots els gustos amb nombroses mostres de cultura popular, actuacions musicals lligades a la Festa Major Jove, activitats esportives, culturals i familiars.Delels carrers i les places d'Olost s'ompliran d'alegria amb la Festa Major. Una celebració que s'allarga en el calendari i que compta amb una àmplia programació d'actes i activitats per portar la gresca i la xerinola a tots els racons d'aquest petit municipi del Lluçanès.Delse celebra a Festa Major de Seva, amb una quarantena d'activitats lligades a la cultura popular, la música, els tallers, l'esport o jocs pels menuts, algunes pinzellades de la programació d'enguany. De l'11 al 16 d'agost la capital del Ter està de Festa Major , una de les festivitats més esperades de la comarca i que, sense cap dubte, una de les que aplega més participants. Com cada any, l'acte més esperat serà la Festa del Serpent, que se celebra cada 14 d'agost. A més, a partir del divendresarrenca la Fes-te Jove, que compta amb una extensa programació autogestionada d'actes i activitats pensades per a tothom.Della disbauxa s'instal·larà a l'Esquirol amb una trentena llarga d'actes i activitats per celebrar la Festa Major 2023. El sopar popular, gimcanes familiars, concerts, activitats esportives i tradicionals, sardanes o espectacles artístics portaran l'alegria a cada racó del municipi osonenc.De l'Vilanova de Sau està de Festa Major. Quatre dies de celebració amb activitats per a tots els gustos i per a tots els públics que portaran la disbauxa a aquest petit municipi osonenc.Delse celebra la Festa Major de Centelles. Enguany, la festivitat presenta una programació farcida d'actes i activitats per a tots els públics amb nombroses mostres de cultura popular, actuacions musicals o espectacles artístics.

[La informació s'anirà actualitzant]