Sis famílies d'Osona acullen infants sahrauís durant l'agost

Els infants, vulnerables a les condicions de vida als camps de refugiats

Ho fan en el marc del programa Vacances en pau , organitzat per Cooperació Osona amb el Sàhara (COOOS) i amb el suport del Consell Comarcal d'Osona , que va donar la benvinguda als nens i nenes a la comarca aquest dimecres a la tarda.En aquesta ocasió, Marçal Ortuño –president accidental del CCOsona - era l'encarregat de rebre els infants a l'ens, i subratllava la voluntat de la institució per donar a conèixer ela Osona i el Lluçanès, així com la situació actual als. En la mateixa línia intervenia a l'acte, conseller delegat de Cooperació, remarcant que des del Consell es continua donanta les entitats dede la comarca per ampliar la xarxa i afavorir la difusió dels projectes.Per la seva banda,, president de COOOS, i, coordinadores pedagògiques de l'ONG, explicaven que el projecte Vacances en pau és un exemple de solidaritat i un calm per la pau, contra la injustícia, la violació dels drets humans i la guerra.L'acte de benvinguda va comptar amb la presència de rdels diferents municipis de la comarca acollidors, com la regidora de Cooperació i Solidaritat de Centelles, la regidora de Benestar Socials de Centelles, l'alcalde d'Espinelves, l'alcalde de Sant Bartomeu del Grau, l'alcalde –accidental- de Sant Martí de Centelles, l'alcalde de Tonai la regidora de Cooperació i Solidaritat de Tona, i el tercer tinent d'alcalde de Vic i regidor de CiutadaniaEl projecte de cooperació i, permet que famílies catalanes acollin nens i nenes sahrauís durant l'agost i afavorir així la convivència i el coneixement de realitats diferents de les viscudes pels infants als camps de refugiats.Les condicions de vida al Sàhara són, amb temperatures superiors als 50 graus a l'estiu i molt baixes a les nits d'hivern, amb manca d'aigua i electricitat, falta d'aliments, medicaments o roba. Unes circumstàncies vitals que afecten directament als més menuts quepel seu creixement i desenvolupament personal.L'oportunitat de passar uns dies a Catalunya permeti donar a conèixer la situació que es viu als camps de refugiats sahrauís, i també permet que els infants gaudeixin d'una estança agradable i confortable, que aprenguin nous costums i tinguin una