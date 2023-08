Les 5 rutes per descobrir Osona i el Lluçanès que no pots deixar de fer aquest estiu

Ruta de l'aeròdrom de Sant Julià de Vilatorta

Les comarques d’i elofereixen el còctel ideal per conèixer el territori aquest estiu. Si el que busques ésde la zona no et pots perdre la infinitat d’pels senders, boscos i pistes forestals que ofereixen ambdues comarques,que ha vist créixeri ha estatha fet un recull de rutes i recorreguts per convidar-te a descobrir alguns delsd’Osona i el Lluçanès.Sant Julià de Vilatorta ofereix la ruta circular de l'. Un recorregut que transcorre per la majoria d'elements que formaven part del camp d'aviació que va haver-hi durant la Guerra Civil Espanyola al municipi,quan el govern de la República inicià les tasques de construcció d'aquest espai al voltant de les cases de la Carrera, la Riereta, el Llopart –seu del comandament aeri-, l'Omeda, la Sauleda, la Font del Vern i l'Altarriba. Al llarg de la ruta s'hi poden trobar–alguns d'ells accessibles-, uni un, amb punt final de l'itinerari al Castell de Saladeures.Folgueroles, poble natal de, va deixar una forta empremta a la personalitat deli també en la seva obra. Un municipi envoltat de natura que forma part de l'i que acull un itinerari per descobrir alguns dels entorns de la infància i adolescència del poeta. Es tracta d'un recorregut circular de 16,6 quilòmetres que transcórrer per diferents punts on trobarcom la Font Trobada, el gorg de Llitons, el camí empedrat, la Font i la bassa de Foquers o el Salt de la Minyona, a més dei r, com l'ermita de la Damunt de Folgueroles.Recorregut inaugurat l'any 2011 amb motiu de la commemoració dels 400 anys de la creació de la. Es tracta d'una ruta ideal per descobrir l'escènica d'una comarca de forta tradició rural i que transcorre per l'de Lluçanès, passant per antics camins ramaders que uneixen. Al llarg de l'itinerari es pot observar un paisatge boscós, amb camps, pastures i masos disseminats, sempre amb el Pirineu de fons. Una ruta de 17,5 quilòmetres que passa per les Goles de Fumanya, el Torrent i el Pantà de Garet, la Torre d'Oristà, la Creu de Moixó, la Ramada Encantada, Santa Creu de Jutglar o Santa Maria de Lluçà.La serra dels Bufadors és, sense cap mena de dubte, un delsd'Osona, i a cavall del Ripollès. En aquest paratge hi trobem els Bufadors de Beví, granscoberts de molsa i amb unai unparticular i especial, que dibuixen forats i escletxes –algun d'ells fins i tot ressenyats per espeleòlegs- per on passa el corrent d'aire, un fenomen que, quan es produeix, provoca que les roques. Es tracta d'una ruta amb inici a Santa Maria de Besora i que transcorre per una zona allargada i estreta, de baixa dificultat i que guardaElés terra dei així ho evidencia l 'itinerari de les Emboscades , una ruta circular que transcorre per pistes i senders rodejats de camps, pastures i boscos humits escenaris de grans emboscades –tal com indica el nom del recorregut- que protagonitzaven les quadrilles de la zona. El recorregut passa per diferentscom el Mas la Rovira, l'església de Santa Maria d'Olost, el Molí de la Riera, el Torrent de Sant Genís i la Font de Malany, bonics paisatges que van veure créixer i que amaguen els secrets més ben guardats de, un dels bandolers catalans més famosos, fill d'Olost.