​Amorante i The Gramophone Allstars Big Band s'incorporen a la programació del MMVV

Imatge d'arxiu del Mercat de Música Viva de Vic. Foto: Xavi Torrent/MMVV

La música de Marala, Ginestà, Boom Boom Fighters i Xiula, accessible per a tothom

El 35è , que tindrà lloc, incorpora al cartelli la formació, dos grups que presentaran projectes nous a Vic. La tercera incorporació a la programació de l'esdeveniment és la, presentant la música de Batec, proposta guanyadora a la Millor composició musical del primer Torneig RIIIING! Els musicals que truquen a la porta , una coproducció del Grec Festival de Barcelona El Terrat (The Mediapro Studio), amb la col·laboració del Mercat de Música Viva de Vic i l' ESMUC i a partir d'una idea de. En paral·lel, problemes logístics impediran l'actuació del grup coreà BloodAmorante és el projecte personal d', etnomusicòleg i multiinstrumentista basc que serà a Vic el dimecres 13 de setembre a les 20:15 hores a l'Auditori Joaquim Maideu de l' Atlàntida , per a presentar Harriherrihar davant de programadors professionals i públic en general. Aventurat i iconoclasta, amant de la, Amorante crea una sèrie de composicions que són un veritable periple per la. La seva música és una mena de viatge en què la versatilitat i l'experimentació són imprescindibles.The Gramophone Allstars Big Band presentarà a Vic el seuel divendres 15 de setembre a les 19:15 hores a la Sala Ramon Montanyà de l'Atlàntida. La bandaha mantingut sempre l'per bandera des del seu primer i aclamat disc Jazzmaica (Bankrobber, 2014), que fins i tot es va publicar al Japó. Amb Maraca Soul (Bankrobber, 2017) el grup va obrir el ventall rítmic a altres sonoritats caribenyes, com el boogaloo o el calipso.El MMVV acollirà l'actuació de la Cia. Calajo el dijous 14 de setembre a les 12:30 hores a l'Auditori Joaquim Maideu de l'Atlàntida, en el marc de lai en format de 30 minuts i només amb música i veus.La 35a edició del festival també comptarà amb una presentació breu (pitchings) delsdel I Torneig RIIIING! Els musicals que truquen a la porta, per tal que puguin presentar els seus projectes a professionals de teatres i programadors públics.Aquest any, el MMVV tindrà present la, que comptaran també, i per primera vegada a la cita del Mercat, les motxilles vibratòries i els bucles magnètics.La Llengua de Signes Catalana coneguda habitualment per la sigla, és la llengua natural gesto-visual emprada pel col·lectiu de persones Sordes signants com a sistema lingüístic de comunicació social i cultural. D'aquí la importància de fer arribar el contingut de les lletres amb la cadència òptima, el moviment i l'entonació.Elconnecta de manera directa amb eli permet discriminar tot el soroll ambient per rebre directament a l'audiòfon o al bucle magnètic exclusivament el que surt pels altaveus de manera amplificada i directa.Les, per la seva banda, transformen el so dels tons més greus en vibracions, i com és una armilla que t'envolta, pots sentir la música a través de les vibracions que bateguen al teu cos.Per tal de fer lai que l'experiència sigui el màxim de satisfactòria pels usuaris, comptarem amb l' associació Inclusivxs a càrrec de la Interpretació de Llengua de Signes Catalana i Enbucle a càrrec de les motxilles vibratòries i el bucle magnètic. També es garanteix l'a tots els escenaris del Mercat i amb bona visibilitat per a