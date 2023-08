Crida a Roda de Ter per omplir amb més de 2.000 llibres la futura casa-museu de Miquel Martí i Pol

Miquel Martí i Pol a la casa groga de Roda de Ter. Foto: ACN

Una casa-museu 2.0: no només veure sinó també tocar i interactuar

Un poeta que trenca totalment la diferència entre classes

Miquel Martí i Pol al balcó de la casa groga de Roda de Ter. Foto: ACN

va viure 24 anys -entre el 1956 i el 1981- a lai és on va escriure alguns dels seus títols més rellevants com La fàbrica o Estimada Marta. La directora de la Fundació,, explica que la casa estava plena dei, de fet, n'han inventariat. Els originals -que estan plens de dedicatòries i notes- es conserven a la, que custodia el seu fons, i, per això, fan una crida perquè altres biblioteques, institucions i particulars que tinguin aquests títols els hi cedeixin. La idea és omplir les prestatgeries de la casa amb aquests llibres perquè "el visitant es faci una idea de què llegia Martí i Pol i ho pugui llegir al mateix lloc que ho feia ell". La casa en què va viure Miquel Martí i Pol a Roda de Ter està en procés de rehabilitació perquè pugui ser visitada . De fet, està previst que aquest 2023 quedi enllestida la segona fase del projecte, que consisteix en la rehabilitació de la partde l'edifici. Finalment, quedarà pendent fer la-per la qual encara no hi ha un calendari previst ni tampoc el finançament lligat- que consistirà en lade l'edifici. Tot i això, l'alcalde de la població,, ha dit que aquesta és una de les prioritats del consistori i que s'intentarà fer "en el menor temps possible"., aclareix. La darrera fase està pressupostada amb unsLa, però, ja està treballant en aquesta darrera fase del projecte i ha fet una crida per recopilar els més de 2.000 llibres que el poeta tenia a casa seva. Volen omplir totes les prestatgeries de la futuraamb els títols que Miquel Martí i Pol llegia durant els anys que va viure a la casa groga. Montse Caralt explica a l'ACN que els originals estan custodiats a la Biblioteca Bac de Roda i que no els poden fer servir perquè es podrien malmetre.La directora de la Fundació assegura que molts d'aquests títols són edicions molt antigues que estani, per això, creu que molta gent els pot tenir a casa o poden estar apartats en magatzems de biblioteques i d'editorials. Amb aquest projecte, explica Caralt, també es pretén "crear vincles afectius" amb els futurs visitants de la casa-museu. "Demanem a les famílies que ens cedeixin els llibres que hi escriguin una dedicatòria i així, en un futur, quan vinguin a visitar el museu podran consultar el seu llibre o bé d'altres, i així se sabrà on vivia abans cada llibre", relata.Alguns dels títols que es busquen són, publicat a la col·lecció A tot vent de Proa el 1981, o, publicat a la col·lecció Els llibres de l'escorpí d'Edicions 62 l'any 1978. Però entre els noms que llegia Martí i Pol també s'hi trobencom Virgina Woolf, Teresa Pàmies, Feliu Formosa, Joan Margarit, Bertolt Brecht o Marguerite Duras.La directora de la Fundació explica que volen que la casa-museu siguiamb constant evolució i, a més, subratlla que han tingut molt en compte l'opinió dels futurs visitants. "Ens han dit que els agradaria poder entrar a l'espai íntim i personal del poeta i conèixer-lo des d'una altra perspectiva", relata. Per això, el projecte de museïtzació se centrarà a recrear la casa tal com era en aquella època., explica.A més, Caralt diu que han visitat altres cases-museus d'autors patrimonials d'arreu de Catalunya, la resta de l'Estat i també de l'estranger i, en la majoria d'elles, "els llibres no són consultables". Per això, en aquest cas han decidit que sí que ho siguin i es plantegen una, és a dir,Un exemple d'això serà ladel poeta. Miquel Martí i Pol tenia dos despatxos a la casa groga. Fins als anys setanta el poeta tenia instal·lat el seu despatx al soterrani, però amb el debut de l'va haver de traslladar-lo a la planta baixa de l'edifici, ja que no podia pujar i baixar escales. Caralt explica que a la casa-museu es podrà veure com era el despatx del soterrani, però també es podrà interactuar amb el despatx de la planta baixa:La directora de la Fundació destaca que Miquel Martí i Pol va fer una "proesa" que és "trencar totalment la diferència entre classes a la literatura". "Abans la poesia era una cosa molt culta, on només podien arribar uns quants. Doncs Miquel Martí i Pol trenca amb això i comença a escriure llibres en què els protagonistes són la. Apel·la a aquesta gent i ells se senten que formen part d'aquesta cultura i", subratlla.De fet, Caralt considera que per a Roda de Ter és un "premi" que encara es conservi la casa-museu del poeta i que ho han de "saber explotar". També ho veu així l'alcalde de Roda de Ter, Toni Mas, que creu que és important que el poble "es cregui" el projecte i el faci arribar a l'exterior:Per la seva banda, la regidora de Cultura i Patrimoni de Roda de Ter,, subratlla que pel municipi tenir un poeta nacional com és Miquel Marti i Pol és un "privilegi" i un "orgull" i assegura que els dona una projecció a nivell de país., assegura.