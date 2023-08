Torelló tindrà un Pla Educatiu d'Entorn

L'ampliació del CAP de Torelló

L'celebrava aquest dilluns 31 de juliol la primera sessió ordinària del mandat. Unque coincidia amb la Festa Major del municipi, motiu pel qual es va celebrar a les 18 hores, i que tenia un caràcter marcadament"per no deixar temes encallats" de cara al setembre, tal com explicava l'Un dels punts rellevants de l'ordre del dia va ser l'acord, per unanimitat, d'aprovar el desplegament d'un–amb col·laboració amb la Generalitat- amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats de lade manera integrada i comunitària, tal com explicava la regidora d'Educació. Es tracta d'una eina adreçada a tot l'alumnat i a la comunitat educativa "amb especial atenció als sectors socials més desafavorits", un instrument que permetrà desenvolupar el projecte educatiu de ciutat "que descriu i proposa accions en la mateixa línia" amb el suport del Departament d'Educació en Recursos Humans i econòmics, apuntava Montanyà.Maria Àngels Casals, portaveu de la, explicava que hi donarien suport i apuntava que. "Tots els plans seran benvinguts sempre que el seu objectiu sigui una educació a temps complet i transversal, que no deixi fora a ningú", afegia.Laper l'ampliació del CAP també passava pel ple d'aquest dilluns, un punt en el qual tots els grups que configuren el consistori van votar-hi a favor. Concretament, s'aprovava, per tal que sigui utilitzada per a l'ampliació del Centre d'Assistència Primària. Aquesta, tal com s'explicava al ple, s'ha de destinar expressament a aquesta finalitat en un termini màxim dei mantenir-hi la destinació els 30 anys següents. En cas que l'edifici no es destinés a l'ús previst, aquest retornaria al patrimoni de l'Ajuntament.Des de la CUP celebraven l'acció recordant que l'ampliació del CAP és una reivindicació "des de fa més de 20 anys", tot remarcant que: "Ens fa falta una atenció primària que tingui en compte la salut comunitària", puntualitzava la portaveu cupaire.Des deldemanaven al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que, tal com es va acordar,Per la seva banda,insistia que, des de l'equip de govern,