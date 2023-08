​El vilatortí Marc Costa, nou director general de Coordinació de les policies locals

Avui cesso com a director general dels @agentsruralscat, molt orgullós per a feina feta en aquests sis anys molt intensos. Entomo ara un nou repte, un nou desafiament, una nova responsabilitat en la direcció general de coordinació de les policies locals — Marc Costa (@CostaTrachsel) August 1, 2023

Elisenda Pérez, nova directora dels Agents Rurals

, director general delsdes del maig del 2017 –càrrec que ara entoma Elisenda Pérez- ha estat nomenat, aquest dimarts, nou. Elés llicenciat en Dret i Ciències polítiques i de l'Administració a més de diplomat en ciències empresarials per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), especialitzat en polítiques públiques de seguretat, amb un màster universitari en seguretat i un altre sobre polítiques públiques de seguretat i un postgrau en governabilitat de la seguretat ciutadana.Professionalment, Costa ha treballat a la, ha estat instructor a l'Escola de Policia de Catalunya, a on es va centrar en la realització de tasques d'instrucció, elaboració i confecció dels atestats policials de les diferents àrees Bàsiques Policials (ABP) a les que ha format part, sent responsable de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'ABP del Ripollès. D'altra banda, el període comprés des del 2002 al 2008 va exercir d', a on compaginava la tasca professional amb la docència en matèria de dret administratiu a l'Escola de Policia de Catalunya.és tècnica superior en Administració i Finances. Des del 2007 ha treballat en diferents institucions públiques, com a l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni –regidora al consistori del 2011 fins al 2021 i consellera al Consell Comarcal del Baix Empordà del 2011 al 2014-, el de Palafrugell i al de Palamós. També ha estat senadora al Senat durant el període del 2016 al 2023.Com a, Pérez tindrà la responsabilitat de coordinar les estratègies del cos, elaborar i dictar curriculars, instruccions i protocols d'actuació, promoure la coordinació operativa i l'elaboració de plans d'actuació en matèries competents als Agents Rurals.