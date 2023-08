Acord entre Compromes@s i La Veu per governar a Sant Julià de Vilatorta

Llum verda al cartipàs municipal

Els resultats electorals del 28-M a Sant Julià de Vilatorta plantejaven un escenari nou en un consistori governat els últims quatre anys peramb majoria absoluta i sense oposició. Un partit que, malgrat ser la força més votada també en aquests comicis, restarà a l'després queel passat 17 de juny amb el suport de, regidora de, malgrat quedar-se, també, a l'oposició.Un mes després de la investidura i sense haver arribat a un acord de govern amb la resta de partits –una situació que deixava als membres de l'executiva en-, el passat 17 de juliol tenia lloc el conegut com a, en el qual l'equip de govern dona a conèixer les dedicacions i les percepcions econòmiques dels seus membres. Una proposta d'organigrama municipal i retribucions tombada per l'oposició i, per tant, pendent de reformular.Un bloqueig que ha portat a Compromes@s a buscar alternatives i solucions per teixir una governança sòlida els pròxims quatre anys i que els permeti desplegar elque portaven en programa electoral. En aquest context, en el ple extraordinari d'aquest divendres 28 de juliol –en el qual s'havia de portar altra vegada a debat el cartipàs- Cornellas anunciava un, un pacte entre ambdues formacions a partir del qual s'aconsegueix la. Una proposta que també s'hauria traslladat al grup d'AVV i que aquests haurien. De fet, la seva portaveu,, explicava que havien rebutjat la proposta perquè apostaven per una alcaldia compartida amb "les dues forces més votades a les eleccions del 28-M" i apuntava queSi bé el passat 17 de juliol els grups de l'oposició –en aquell moment formada pels cinc regidors d'AVV i la representant de La Veu- no donaven suport a la nova organització proposada pels membres de l'executiva, la sessió plenària del passat divendres, a més de donar a conèixer el pacte entre ambdues formacions, també servia per donaraixí com a lesi lesde l'equip de govern -aplicant una reducció del 19% a les retribucions dels regidors i un 8% per alcaldia respecte de la proposta presentada dies enrere- tal com explicava Cornellas.Així doncs, l'tindrà una dedicació deli una percepció econòmica de 31.412 euros bruts anuals, també assumint les regidories de Recursos Humans, Hisenda, Cicle de l'Aigua, Comunicació i Cooperació;(Compromes@s) –segona tinent d'alcalde i regidora de Seguretat, Protecció Civil, Esports, Medi Ambient, Residus i Sostenibilitat- i(Compromes@os) –regidora de Serveis Socials, Benestar Social, Gent Gran, Salut, Educació i Tecnologies de la Informació i Comunicació- dedicaran un mínim de 25 hores setmanals al consistori amb una retribució de 19.237 euros bruts anuals;(Compromes@s) –primer tinent d'alcalde i regidor de Cultura, Esdeveniments, Joventut, Desenvolupament Rurals, Entitats i Voluntariat- i(Compromes@s) –regidor d'Urbanisme, Obres, Via Pública i Patrimoni- dedicaran un mínim de 20 hores setmanals a l'Ajuntament amb una retribució de 15.390 euros bruts anuals; i(La Veu del Poble) encapçalarà les regidories de Serveis Socials, Igualtat, Habitatge, Turisme, Activitat Econòmica i Comerç amb una dedicació de mínim 15 hores setmanals i una retribució d'11.542 euros bruts anuals.Des d'AVV, el regidorexplicava que, malgrat la idea inicial era l'abstenció, hi votarien en contra, argumentant que la proposta que passava pel ple no era la que els membres de l'executiva els havien fet arribar uns dies abans. Amb tot, també agraïen a l'equip de govern "la feina feta i l'esforç" per ajustar el plantejament i aposten per a exercir una oposició "constructiva" pel "bon funcionament de l'Ajuntament".