​Els gegants centenaris de Torelló no sortiran durant la diada de Sant Feliu

El passat 26 de juliol, laemetia un comunicat a través del qual explicaven que, el, una de les figures exposades al Teatre Cirvianum, havia caigut a terra "després de patir un desafortunat accident causat per persones alienes a la colla". El resultat de la caiguda van ser–un trencat, l'altre esquinçat i un tercer esquerdat- així com diversosen ambdós braços, a les espatlles, l'esquena, el pectoral i la nuca. El gegant va ser ràpidament traslladat al Taller Gabins , tal com explica la colla en el comunicat, lloc a on també s'està restaurant una altra de les figures del municipi.Aquests fets es produïen el dimecresi deixaven en suspens la participació del gegant centenari al passant d'aquest dimarts 1 d'agost, eli patró de Torelló, en la recta final de la Festa Major del municipi . Uns fatídics pronòstics que, malauradament, s'han complert i la colla gegantera i grallera de la capital de la Vall del Ges ha confirmat que aquest 2023