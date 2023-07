Tot a punt per la ​Festa Major de Tona 2023

Gresca i disbauxa també per a joves i infants

Juliol i agost són els mesos d'estiu que concentren la gran majoria de les. La de Vic donava el tret de sortida a les celebracions de la comarca i, després de les festivitats de Sant Julià de Vilatorta o Torelló –aquesta última s'allargarà fins a l'1 d'agost- arriba la de, una de les més participatives i multitudinàries del territori.Latindrà lloci comptarà ambi activitats per a tots els públics i per a tots els gustos. El primer serà ladel divendres 4 d'agost, que precedirà el, enguany encomanat a l'artista tonenca. La regidora de Cultura i Desenvolupament Local,, explicava durant la presentació de la festivitat que l'organització ha treballat per "garantir la seguretat de totes les persones que vinguin a la Festa Major" i feia una. En aquesta línia, Sardà recordava que durant la celebració s'instal·laran els estands de la Mancomunitat la Plana A cegues no mola i detallava que la Festa Major 2023 ha tingut unCom ja és tradició, la festivitat coincideix amb ladel municipi, que enguany concentrarà la seva activitat a l'. Una programació diversa on en destaquen lesi a on es podran escoltar grups com. El regidor de Cultura i Joventut,, valorava positivament el fet d'organitzar "una Festa Major de proximitat, amb grups de renom i de la comarca, i amb activitats diverses pensades per a les diferents inquietuds del jovent".Els méstambé tindran les seves pròpies activitats. Entre els actes de gran reclam familiar hi haurà un taller de bombolles gegants de sabó, els Contes dibuixats amb capses de cartó i a Cova de terror –organitzada pel Consell d'Infants de Tona-.