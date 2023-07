El Mercat Municipal de Vic tanca portes aquest dissabte

Fa uns mesos, en plena campanya electoral per a les municipals del, començava a sonar amb força el rumor que eltancaria portes imminentment, si bé ja fa anys que la possibilitat està sobre la taula. Casualitat o no, dos mesos després de les eleccions, els pocsque hi queden confirmen aquedia a l'emblemàtic equipament. De lesque avui hi resten instal·lades i en activitat comercial,definitivament mentre que la–que hi treballa des de fa 27 anys- insisteix quel'embat i es mantindrà al mercat. En el ple de l'Ajuntament de Vic d'aquest dimarts, es preguntava què se sabia de la qüestió i quines intencions tenia el govern de Junts i Ara Pacte Local a partir d'ara . La regidora de Comerç i Mercats,, confirmava queUn cop aquest fet es doni, explicava la regidora, els tècnics municipals realitzaran unaque determinarà quines mesures s'han de prendre per garantir, entre altres aspectes, lao lade l'edifici.Piella informava que s'ha iniciat el"perquè l'empresa [Mermuvic] no ha pogut respondre als requeriments de l'Ajuntament i no ha pogut lliurar la documentació necessària que ens permeti veure que aquesta societat està operant i oferint el servei de la manera adequada". D'altra banda, subratllava que la "bona notícia" és que finalment l'edifici i el serveii d'aquesta maneraSigui com sigui, aquest dissabte el Mercat Municipal posarài records dels vigatans i vigatanes, i també d'osonencs i osonenques, perquè l'equipament inaugurat l'anys'havia convertit, en èpoques passades, en un mercat dea la comarca amb