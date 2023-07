​El Consell Comarcal d'Osona defineix el cartipàs

Promoció Econòmica, Projectes Europeus i Creacció amb Josep Casassas (ERC) al capdavant

Nous programes del SOC, Mobilitat, Bioeconomia Circular i Comunicació amb Arnau Basco

Turisme, Cultura i Esports amb Albert Prado (Junts)

Servei d'assistència local, Plans d'Ocupació i Ponència ambiental amb Oriol Usart (Junts)

Adjunt a la conselleria del Servei d'Assistència local, Plans d'Ocupació i Ponència Ambiental amb Gil Codina (Ara Pacte Local)

Pla de Camins i Animals de companyia amb Núria Arau (ERC)

Cicle de Residus i Qualitat de l'Aire amb Ester Coma

Cicle de l'Aigua amb Griselda Castells (ERC)

Benestar social amb Victòria Terricabras (ERC)

Acollida i integració, Normalització lingüística, Habitatge, Consum i Cooperació amb Txevi Rovira (ERC)

Educació i formació amb Núria Roca (Independents Osona)

Adjunt a la conselleria d'Educació i formació amb Pere Martí (Independents Osona)

Joventut, Dones i Igualtat amb Elisabet Contreras (PSC)

Adjunt a la Conselleria de Joventut, Dones i Igualtat amb Antoni Poyato (PSC)

Dedicacions i retribucions

El passat 17 de juliol el Consell Comarcal d'Osona investia a l'alcalde de Junts a Sant Hipòlit de Voltregà,fruit d'un acord de govern entre els diferents grups que configuren el plenari. Un pacte que estableix que Sancho ostentarà el càrrec els dos primers anys del mandat i que, el 2025, passarà a mans del republicà, alcalde de Torelló.Amb aquest context, però, faltava definir eldel Consell Comarcal d'Osona, una nova organització que es definia i s'aprovava en sessió plenària aquest dimecres a la tarda i que servia per ratificar a Ortuño en lade la institució pels pròxims dos anys.governaran conjuntament fins al 2027 –els dos consellers de larestaran a l'oposició- un ensque penjarà deliderades per presidència i vicepresidència: Promoció Territorial, Serveis als municipis, Media Ambient i Serveis a les Persones. Cada àrea, tal com ja es va començar a treballar en l'anterior mandat, comptarà amb un, i s'han creat diferentsque engloben les conselleres comarcals que en formen part, quedant de la següent manera:En el ple del cartipàs també es desgranen lesdels càrrecs electes així com les seves. En aquest cas, ladel Consell Comarcal d'Osona, ja que l'acord de govern incorpora dos nous grups polítics –PSC i Ara Pacte Local-.El president de l'ens, Gerard Sancho, tindrà unamb un import màxim de retribució anual de; el vicepresident, Marçal Ortuño, una dedicació del; els consellers i conselleres amb delegacions rebran des de 4.000 euros per una dedicació del 6,3% i fins a 22.000 euros anuals per un 34,4%. Una proposta quedava aprovada i, per tant, tirava endavant malgrat els dos vots en contra de laqualificant les retribucions d'exagerades.