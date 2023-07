Gerard Farrés, pregoner de la Festa Major 2023

El cartell de la Festa Major El cartell de la Festa Major de Manlleu 2023, al centre de la imatge. Foto: Irene Giménez

El cartell de la Festa Major de Manlleu 2023 és obra de la il·lustradora Dàlia Adillon, un disseny que capta l'esperit de la festivitat i de tots els seus elements. Una imatge a on apareix la colla gegantera i els gegants del municipi –"ha sabut captar la riquesa de la cultura popular amb una paleta de colors alegres i viva que reflecteix el que representa la Festa Major, la vida al carrer i l'alegria".

Concretament, lacelebrarà la festivitat deamb una programació diversa plena d'actes i activitats per a tots els públics. Lai lasón elements indestriables d'una celebració en la qual en destaca, un any més, la jornada del, una festa única al territori català.Representants de l'Ajuntament i de les diferents comissions i associacions d'entitats que fan possible la Festa Major presentaven aquest dimarts lai lesmés rellevants d'enguany., regidor d'Educació, Patrimoni Cultural i Festes explica que la festivitat s'estructura "en tres àmbits que allotjaran un conjunt divers d'actes perquè tots els manlleuencs i manlleuenques s'hi sentin partícips i representants": la, el Serpent i les activitats impulsades des del consistori."La Festa Major de Manlleu no és només una celebració local sinó que va més enllà i és una oportunitat fantàstica per enaltir la cultura en totes les seves formes i, sobretot, posant èmfasi en la cultura popular per posar en valor les nostres tradicions i arrels" remarca la regidora de Cultura i Igualtat,. També subratlla la "dedicació incansable, i moltes vegades, desinteressada" de lesque fan possible l'organització de la festivitat i destaca el "compromís ferm" de l'Ajuntament "perquè tinguem. En aquesta línia, Montoya explica que en els actes a on hi ha més afluència de públic "i també major consum d'alcohol" hi hauràamb l'objectiu deD'altra banda, la regidora de Comerç i Joventut,, explica que hi haurà undurant els actes organitzats per la comissió Fes-te Jove. Concretament, serà les nits del, l'Alternative i el Serpent, i oferiran diferents parades per tot el municipi.estrena mandat com aamb la Festa Major, un esdeveniment que li fa. El batlle remarca que es tracta d'una festivitat "de traspàs", ja que fruit dels resultats del 28-M "hi ha hagut un canvi de govern" a l'Ajuntament, tot agraint als membres de l'equip de govern sortint la feina de preparar la celebració., apunta.D'altra banda, Rovira anunciava que l'encarregat de fer eld'enguany serà el pilot de ral·lis: "És un manlleuenc il·lustre que cada any porta el municipi al món i que ens dona sorpreses agradables". Un pregó que tindrà lloc el 12 d'agost a les 20 hores del vespre.Com cada, elsortirà de laen lade la ciutat ,, tal com apunta el regidor Pere Puig, remarcant que és una festivitat que ajuda "a crear unaque, en temps de tanta diversitat, és essencial per mantenir les nostres arrels"."L'objectiu és que la festa del Serpent vagi creixent en públic, però també en implicació per part dels infants i les famílies i de totes les persones que tenen ganes de participar i col·laborar en l'organització" expliquen des de l'. La celebració tindrà lloc, com marca la tradició, el 14 d'agost, una jornada que iniciarà amb la caminada i la lectura teatralitzada de la llegenda del Serpent a la Devesa al matí, tallers i el Serpent dels menuts a la tarda i el Serpent de la nit amb el concert i elL'entitat que organitza la festa destaca que ja han començat a assajar i que enguany hi ha al voltant de, un fet que celebren perquè significa que la tradició continuarà. D'altra banda, es calcula que aquest 2023 el Serpent mourà fins a"entre els que actuen i els que ajuden". A més, enguany s'han elaboratper commemorar la festivitat i ajudar a l'entitat a continuar.Un any més, l'presenta una novaper la festivitat de la vila. En aquesta ocasió es titula Arsènic per compassió, un clàssic de la con dues dones grans que viuen al centre de Brooklyn pateixen un seguit de successos amb els seus tres nebots, tal com expliquen des de l'entitat. Les funcions seran els diesa les 21:30 hores al Teatre Municipal, encara que està prevista una repetició a l'octubre.