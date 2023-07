Aquests són els 37 refugis climàtics de Vic

Refugis climàtics amb aigua i interior

Biblioteca Pilarin Bayés (primera i segona onada de calor)

Parc Jaume Balmes (primera onada de calor)

Parc d'Occitània (primera onada de calor)

Parc de Xavier Roca i Viñas (segona onada de calor)

Parc de l'Horta d'en Pau (segona onada de calor)

Refugis climàtics exteriors o espais passius confortables

L' Ajuntament de Vic activarepartits per tota la ciutat per si s'arriba a una. En el cas de la capital d'Osona aquesta situació es produiria, i per tant s'activaria el protocol, si els pronòstics meteorològics preveuen que durant tres dies seguits es poden assolir temperatures superiors aEn aquest supòsit s'habilitaranubicats a diferents zones del municipi, ambperquè la ciutadania es pugui refrescar de 16 a 20 hores. D'altra banda, també s'habilitarà la, operativa de 12 hores del migdia a 20 hores del vespre.El consistori recorda que la ciutat disposa d', és a dir, zones com parcs i places amb, amb un ambient més fresc per passar una estona confortable a l'aire lliure.En el cas que s'activi el–tres dies consecutius assolint 37,7 graus o més- el consistori posarà a la disposició de la ciutadania espais per superar les. Aquest és el llistat:La ciutat disposa deamba on la sensació de calor es fa més suportable. Aquest n'és el llistat:• Av PPCC - C. Remei• Parc Horta Vermella• Plaça Fra Joan• Parc Miquel Coll i Alentorn• Parc Pla del Maset• Plaça Francesc Moragas• Parc Sant Llàtzer• Parc Occitània• Parc Horta de la Sínia• Parc Sant Jaume• Parc Xavier Roca i Viñas• Parc Jaume Portell• Parc Vall de Sau• Plaça Divina Pastora• Parc Fèlix Macià Bonaplata• Parc Santa Clara Vella• Parc Jaume Balmes• Passatge Sant Marc• Parc Era d'en Sellés• Parc del Blanqueig• Renfe - Mn Gudiol• Parc Santa Anna• Parc Can Forcada• Passeig Pep Ventura• Parc Antoni Rovira i Virgili• Interior illa C. Ermita Sant Sixt• Plaça Josep Maria Pericas• Parc Horta d'en Pau• Parc Doctor Jordi Sala• Parc Pasqual Blanca• Escola Salarich• Parc Josep Maria Anglada Abadal