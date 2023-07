​El Govern licita el projecte per transformar en 2+1 el tram de la C-37 entre Manlleu i Torelló

Elha licitat la redacció del projecte per a la transformació del tram de la(eix Vic-Olot)en unaper afavorir-ne la seguretat. El projecte que s'impulsa detallarà tècnicament les actuacions necessàries per transformar aquest tram de carretera convencional d'un carril per sentit, que té una longitud de més de 5,5 quilòmetres, en una via 2+1. La redacció del projecte es licita per un import dei un termini de 10 mesos. L'obra peraquest tram de la C-37 en una via 2+1 està valorada en. Aquest sistema evita elsinadequats i ladel carril contrari. A més, permet que la via guanyi en fluïdesa de circulació.El sistema 2+1 consisteix a configurar, on eles va alternant en un sentit i en l'altre, per tal d'habilitar trams d'avançament segurs per als vehicles. A més, s'implanta unadels dos sentits de circulació, que pot ser una barrera física de formigó o d'altre tipus, senyalització horitzontal o elements d'abalisament.